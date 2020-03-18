Trump, ırkçılık eleştirilerine kulak asmadı: Virüs Çin’den geliyor, yani bir ‘Çin virüsü’

Çin’den gelen itirazlara ve ABD kamuoyundaki ırkçılık eleştirilerine kulaklarını tıkayan ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüse ‘Çin virüsü’ demeye son vermeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, ‘Çin’den geldiği için’ virüsü bu şekilde adlandırmaya devam edeceğini belirtti, hatta Çinli yetkililerin aksi yöndeki çağrılarını da değerlendirmedi.

Trump, “Çin, bizim ordumuzun bunu (salgını) onlara verdiğimiz şeklinde bir bilgi veriyor, bu yanlış. Tartışmak yerine, dedim ki geldiği yere göre adlandırmalıyım: Bu, Çin’den geldi. Bu yüzden bence bu çok doğru bir terim” dedi.

President Trump: “China was putting out information which was false… I have to call it where it came from: it did come from China. I think it is a very accurate term… I didn’t appreciate China saying our military gave it to them.” pic.twitter.com/flXo8p6qfc — Nathan Brand (@NathanBrandWA) March 17, 2020

‘Virüsü ABD ordusu getirdi’

Donald Trump’ın bu sözleri, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian’a cevap olarak yorumlandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörünün ABD’de gripten öldükleri açıklanan kişilerin aslında koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Lijian, Çin’e virüsü ABD ordusunun getirmiş olduğundan şüphelendiklerini belirtmişti.

Bir diğer bakanlık sözcüsü Geng Shuang ise bu yorumu ne kabul etmiş ne de reddetmişti. Ancak Shuang, Trump’ın ‘Çin virüsü’ tanımına itiraz etmiş, bunun ‘damgalayıcı’ olduğunu belirtmişti ve buna bir son vermesini talep etmişti.

Bundan bir gün önce ise Çin’in devlet ajansı Xinhua, Twitter hesabından manidar bir paylaşım yaparak, “Irkçılık, kendi yetersizliğinizi örtmek için doğru bir araç değildir” ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımda kimse etiketlenmezken, mesajın adresinin Trump olduğu belirtilmişti.

Çinli yetkililer, koronavirüsün kesin kaynağının henüz belirlenmediğinde ısrar ediyor.