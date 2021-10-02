Trump, kapatılan Twitter hesabının peşine düştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’a kalıcı olarak geri dönmek için dava açarken, Florida’daki federal yargıçtan hesabının geçici olarak eski durumuna getirilmesini istedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’daki federal yargıca başvurarak, Twitter’ın Ocak ayında kapadığı hesabını yeniden aktive etmesini talep etti.

Trump, Twitter’ın ABD Kongresi üyeleri tarafından hesabını askıya almaya “zorlandığını” çnce sürerek, ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne Twitter’a karşı ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Twitter ve birçok sosyal medya platformu, ABD’de Trump destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasının ardından, sosyal medya erişimine sınırlama getirmiş, birçoğu da Trump’ın kişisel hesaplarını kullanıma kapamıştı.

Trump’ın avukatları dosyada, Twitter’ın “bu ülkede ölçülemez, tarihte eşi görülmemiş tehlikeli bir siyasi söylem üzerinde güç ve kontrol uyguladığını” öne sürdü. Reuters, Twitter ile iletişime geçerken, sosyal medya platformu konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Engellenmeden önce, Trump’ın Twitter’da 88 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu.

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