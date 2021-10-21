Trump Kendi Sosyal Medyasını Kuruyor 

Twitter ve Facebook hesapları yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya uygulamasını gelecek ay kullanıma açıyor. Trump, TRUTH Social ismini verdiği uygulama ile “büyük teknoloji şirketlerine meydan okumayı” hedefliyor.

TRUTH Social; Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG) ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak. İsmi Türkçe’de ¨gerçek¨ anlamına gelen uygulama ile ilgili yazılı basın açıklamasında Trump, “Taleban’ın Twitter’da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerika başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu, kabul edilemez” dedi.

Trump açıklamasında, “TRUTH Social’daki ilk ‘gerçeğimi’ çok yakında göndereceğim için heyecanlıyım. TMTG herkese seslerini duyurmasını sağlama misyonuyla kuruldu. Yakında TRUTH Social hakkındaki düşüncelerimi paylaşmaya başlayacağım ve teknoloji devlerine (Big Tech) karşı mücadele edeceğim için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Big Tech, ABD’nin bilgi teknolojileri sektörünün en büyük beş şirketi olan Amazon, Apple, Google, Facebook ve Microsoft olarak tanımlanıyordu. Son dönemde Twitter ve Netflix dışında Samsung, Alibaba gibi Asya firmaları da teknoloji devleri arasında sayılıyor.

Beta sürümü lansmanının gelecek ay yapılması planlanan ve 2022’nin ilk çeyreğinde tam kullanıma sunulacak olan sosyal platform, şirketin üç aşamalı projesinin ilk aşaması. Bu aşamayı eğlence, haber ve podcast içeriği sunan TMTG+ adlı bir isteğe bağlı video abonelik hizmeti izleyecek.

TMTG’nin internet sitesine göre şirket son aşamada Amazon ve Google’ın bulut hizmetine rakip olmayı da öngörüyor.

Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr., haber kanalı Fox News’a yaptığı açıklamada, “Big Tech uzun süredir muhafazakar sesleri bastırdı. Bu gece babam, nihayetinde Trump Medya ve Teknoloji Grubu ve herkesin duygularını ifade edebileceği bir platform olan TRUTH Social’ı kurmak için bir birleşme anlaşması imzaladı” dedi.

Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformları, yüzlerce destekçisinin 6 Ocak’ta başkent Washington’da Kongre binasını basmasının ardından Trump’ı hizmetlerinden menetmişti.

2020 seçimlerinin resmi sonuçlarını kabul etmeyip değiştirmeye çalışan eski Başkan Trump’ın kışkırtmasıyla binlerce kişi 6 Ocak’ta Kongre’ye yürümüş, bunların yüzlercesi o sırada seçimlerin resmen onaylanacağı bir oturum düzenlenen Kongre binasına zorla girmiş, polisle çatışmış ve binayı yağmalamıştı

Anlaşma, Trump Medya ve Teknoloji Grubu’nu, teknoloji firmalarının ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde, eski yatırım bankacısı Patrick Orlando tarafından yönetilen Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile birleşme sonrasında listelenmesini sağlayacak. DWAC’nin, mevcut bir şirketi satın almak amacıyla ‘ilk halka arz’ yoluyla sermaye artırmak için oluşturulmuş, ticari faaliyetleri olmayan, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) olduğu belirtiliyor. SPAC’ler ‘’boş çek şirketi’’ olarak da biliniyor.

Basın açıklamasına göre TMTG, DWAC’nin hiçbir hissedarının hisselerini geri almayı seçmediği varsayımıyla, firmanın fonundaki 293 milyon doları nakit alacak.

Deutsche Bank ve BT Capital Markets’ta çalışmış olan Patrick Orlando, firmasının internet sitesine ve yasal başvurulara göre en az dört SPAC kurdu ve iki SPAC daha kurmayı planlıyor.

Ancak bu SPAC’lerin hiçbiri henüz bir anlaşmayı tamamlamadı. Orlando’nun başında olduğu Çin merkezli bir SPAC, yasal başvurulara göre gereken parayı sağlayamadığı için, Giga Energy Inc ile geçen ay bir birleşmeyi tamamlayamadı. Birleşme olsaydı, ulaşım çözümleri sağlayan firmanın değerini 7,3 milyar dolara çıkaracaktı.