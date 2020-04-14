Trump Kendini Akladı Basını Suçladı

Başkan Donald Trump’ın haftanın ilk gününde Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü üyeleriyle düzenlediği basın toplantısına, salgına karşı harekete geçmede yavaş kaldığı eleştirlerine yanıt olarak Beyaz Saray ekibince hazırlanan video damgasını vurdu. Toplantı salonunda izletilen ve üç dakikadan biraz uzun süren videoda, Trump’ın salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar attığı adımlar sıralandı; bazı valilerin Trump’a desteğinden dolayı teşekkür etmesi ve medyadaki bazı yorumlardan kesitler gösterildi.

New York Times gazetesinin hafta sonunda yayımladığı ve Trump’ın salgına karşı hazırlıkta yavaş kaldığı iddiasını içeren haberine ‘’tamamen sahte haber’’ diyerek sert tepki gösteren ve ‘’Böyle yanlış haberler yazılması çok üzücü, harika bir iş çıkaran bu insanlara haksızlık’’ diyen Trump, Ocak ayı başları ve ortalarına kadar ABD’de tek bir vaka ve can kaybının olmadığını hatırlatarak, ‘’Böyle bir ortamda dünyanın en büyük ekonomisini nasıl kapatırdım?’’ diye sordu.

Daha hiçbir can kaybı yaşanmadan, özellikle Demokrat çevrelerden gelen ‘’ırkçılık’’, ‘’çok erken’’ gibi suçlamalara rağmen Çin’den ABD’ye uçuşları durdurduğunu anımsatan Trump, ‘’O zaman daha kimse hayatını kaybetmemişti, ama neler olduğunu görüyordum ve hoşuma gitmiyordu. Bazıları benim daha beklemem gerektiğini düşündü ama bu feci sonuçlar doğurabilirdi’’ ifadesini kullandı.

Trump bu süreçte basının kendisine çok acımasız davrandığını savundu.

‘’Eyaletlere her desteği veriyoruz’’

Eyaletlere de gereken her türlü desteği verdiklerinin altını çizin Trump, ‘’Yurt dışından gelen talepler hariç kimse suni solunum cihazı istemiyor. Kimse hastane yatağı talep etmiyor. Solunum cihazına ihtiyacı olup da erişemeyen kimse yok’’ diye konuştu. Valilerle arasının en baştan beri iyi olduğunu ve hiç bir şikayetlerinin bulunmadığını savunan Trump, Sağlık Bakanlığı’nın Savunma İmalat Yasası altında ilave solunum cihazları tedarik etmek için beş yeni sözleşme daha açıkladığını bildirdi.

Trump Corona virüsüyle mücadelede ekibini savunarak, ‘’Basın bu harika insanlara adil muamele göstermiyor. Çalışmalarımızda planladığımız takvimin çok daha ilerisindeyiz. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı kadar işler yaptık’’ dedi.

Trump bir soru üzerine, video klibin Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino ve dairedeki bir grup kişi tarafından hazırlandığını bildirdi. Trump, neden böyle bir videoyu yayınlamaya ihtiyaç duyduğu sorusunu da, ‘’Çünkü çok sayıda sahte haberle karşılaşıyoruz’’ diye yanıtladı ve ‘’doğruları göstermeleri’’ gerektiğini söyledi.

ABD’deki New York dahil virüsün en kötü vurduğu bazı bölgelerde vaka sayılarının grafikte düzleşmeye başladığını, hastaneye kaldırılanların sayısının da düşüşe geçtiğini belirten Trump, bunun salgını yavaşlatmaya yönelik izledikleri stratejinin işe yaradığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

‘’Ekonominin yeniden açılması kararında son yetki bende’’

Trump, eyalet ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmede valilerin mi federal hükümetin mi son sözü söyleyeceği tartışmalarına yeniden değinerek, bu konuda ‘’Son yetki ABD Başkanı’na aittir, kararı ABD Başkanı verir’’ dedi. Eyaletlerin de işletmeleri yeniden açmayı istediğini ve bu konuda eyaletlerle birlikte çalışacaklarını kaydeden Trump, ‘’Ülkemizi umarız öngörülen takvimden da hızlı şekilde yeniden açmaya yönelik planı tamamlamaya çok yaklaşıyoruz’’ dedi. Trump, ekonomiyi yeniden açma sürecini uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, ‘’akıllı ve güvenli’’ şekilde yapacaklarının da altını çizdi. Trump, bu konunun gelecek birkaç gün içinde netlik kazanacağını da belirtti.

Trump, ekonomik görev gücü dahil birçok komisyonun da Salı günü açıklanacağını söyledi. Başkan ekonomiyi yeniden faaliyete geçirmek için kurulan komisyonlarda çok farklı alanlardan en başarılı isimlerle çalışacaklarını belirtti.

Trump ayrıca, ‘’Çin odaklı’’ olmakla eleştirdiği ve ABD’nin mali desteğinin sona erdirebileceğinin sinyalini verdiği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) konusundaki kararını bu hafta sonuna kadar vermeyi planladığını söyledi.

‘’Fauci harika bir insan’’

Trump’ın ‘’Fauci’yi Kov’’ etiketli bir Twitter mesajını kendi hesabında paylaşması, bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci’yi görevden almaya hazırlandığı spekülasyonlarına neden olmuştu ancak daha sonra Beyaz Saray bu spekülasyonları yalanlamıştı. Trump da basın toplantısının hemen başında kürsüye Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’yi çağırdı ve ‘’O harika bir insan, görevden alma gibi bir niyetim yok’’ mesajını verdi.

Trump, hesabında yeniden paylaştığı Twitter mesajının Fauci’nin kovulması gerektiği önerisini içermesinde bir sakınca olmadığını savunarak, ‘’Herkesin bir görüşü vardır, bu da bir kişinin görüşü. Tartışma iyi bir şeydir, kötü değildir. Hiç kimse bu ‘tweet’e çok takılmadı’’ dedi.

Fauci de, bir televizyon mülakatındaki, ‘’Daha erken önlem alınsaydı hayatlar kurtarılabilirdi’’ sözleri konusunda, bununla ilgili kendisine ‘’varsayımsal’’ bir soru sorulduğunu, ‘’elbette önlem almanın hayat kurtaracağını’’ söylediğini anlattı ancak bu sözlerinin sanki ‘’yanlış yapılan şeyler oldu’’ gibi bir şey söylemiş gibi sunulduğunu belirtti

Fauci, Corona virüsünün yayılmasını durdurmak için sosyal mesafe tedbirleri almayı tavsiye ettiğinde Trump’ın kendisine kulak verdiğini, kimi çevrelerden gelen itirazlara rağmen sağlık uzmanlarının önerilerine uyduğunu söyledi.