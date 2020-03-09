Trump: Koronavirüs kaynaklı ölümler önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street’te yaşanan çöküşü koronavirüsle ilgili yapılan yalan haberlerin neden olduğu korkuya bağladı.

Trump, yaptığı paylaşımda ABD’deki koronavirüs kaynaklı ölümlerin ‘önemsiz’ olduğunu kanıtlamak için her yıl ülkedeki yaygın gripten kaynaklanan ölüm sayısı rakamlarını ortaya koydu.

Trump, “Geçen yıl 37 bin Amerikalı yaygın gripten öldü. Yılda ortalama 27 bin ila 70 bin arasında kişi gripten ölüyor. Hiçbir şey kapanmıyor. Yaşam ve ekonomi devam ediyor. Şimdiye kadar 22 ölümle 546 doğrulanmış koronavirüs vakası var. Bunu bir düşünün” dedi.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Başkan Trump, Çin’de ortaya çıkmasından bu yana 3 bin 500’den fazla insanın ölümüne neden olan salgın için, “Önemli ölçüde azalıyor, yükselmiyor” derken, yakında bir aşı bulunacağının sözünü verdi.

Her ne kadar uzmanlar aşının bulunmasının en az 12 ay süreceğini söylese de Trump, uzmanların açıklamalarını kabul etmedi.