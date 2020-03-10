Trump koronavirüs testi yaptırmaya gerek duymadığını açıkladı: İyi hissediyorum

Trump, Kovid-19’a ilişkin ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Virüs dolayısıyla bazı Kongre üyelerinin kendilerini karantina altına aldıklarının hatırlatılması üzerine Trump, “Ben virüs testi yaptırmadım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sanıyorum ki test yaptırmak o kadar büyük bir mesele değil. Yapabileceğim bir şey. Fakat Beyaz Saray doktoru ile konuştum, fena yetenekli bir adam. Buna gerek olmadığını söyledi. Herhangi bir semptom yok, bir şey yok.” ifadesini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede “çok iyi iş” çıkardıklarını belirten Trump, “Grip nedeniyle sadece bu yıl 8 bin kişi öldü. Kovid-19’a bakıyoruz sadece 26 ölüm var. Bu iki rakamı karşılaştırın ama buna rağmen virüsü oldukça ciddiye alıyoruz.” diye konuştu.

Trump, Amerikan halkı ve iş sektörüne hitaben de “Çok iyi iş çıkarıyoruz ve virüs bir şekilde gidecektir. Sadece sakin olun. Gemicilik, yolcu gemiciliği, hava yolları endüstrilerimizi korumak istiyoruz, bu çok önemli.” dedi.

Sigorta şirketleri Kovid-19 testlerinden katılım payı almayacak

Öte yandan, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre’deki toplantı öncesi Beyaz Saray’da sağlık sigortası şirketleriyle bir araya geldi.

Pence, buradaki konuşmasında, “Sigorta şirketleri, Kovid-19 testlerindeki katılım payını kaldırmayı ve tüm planlarında Kovid-19 tedavisi kapsamını geliştirmeyi kabul etti.” ifadesini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele amacıyla kurulan görev gücünün de başında olan Pence, hastaneye gidecek durumu olmayan kişilere telefon üzerinden verilen danışmanlık hizmetinden de ücret talep edilmeyeceğini bildirdi.

Kongrenin kapanması söz konusu değil

Bu arada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kongrenin kapatılması fikrine şiddetle karşı çıktı.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Pelosi, bugün Kongrede katıldığı bir toplantıda, “Biz bu geminin kaptanıyız. O yüzden burayı en son biz terk edeceğiz.” ifadesini kullandı ve şu anda Kongrenin kapatılması gibi bir ihtimalin olmadığını kaydetti.