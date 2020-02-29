Trump: Koronavirüs vakalarının çok olduğu ülkelere seyahat yasağı konulup konulmayacağı kararını yakında alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yorumda bulundu.

Güney Carolina’daki Charleston’a seyahati öncesinde Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşan Trump, koronavirüs vakalarının fazla olduğu ülkelere dönük seyahat yasağı koyup koymayacakları yönündeki kararı yakında alacaklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bunu değerlendiriyoruz, biraz orantısız olarak yüksek sayının olduğu birkaç ülkeyi gözden geçiriyoruz ve çok yakında karar alacağız.”

Johns Hopkins Üniversitesi’nin çevrimiçi koronavirüs gözlemcisine göre, ABD’de tedavi edilen 6 kişi de dahil olmak üzere 62 koronavirüs vakası bulunuyor.

Son 24 saat içinde Azerbaycan, Belarus, İzlanda, Litvanya, Yeni Zelanda, Hollanda ve Nijerya’da da ilk koronavirüs vakaları tespit edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da salgının hızla yayıldığı İtalya’ya yönelik olarak belirlediği seyahat uyarısını ‘seviye 3’e yükseltti.