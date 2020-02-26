Trump: Koronavirüsün ABD’ye karşı oluşturduğu risk hâlâ çok düşük

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD topraklarına da yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, virüsün ABD’ye karşı oluşturduğu riskin hâlâ çok düşük olduğunu belirterek, Washington’un vakalardaki artış karşısında ‘çok çok hazır’ olduğunu dile getirdi.

“Gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız” diyen Trump, “Çin Devlet Başkanı, koronavirüsün yayılımıyla mücadele etmek için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kongre’den koronavirüs ile mücadele için 2.5 milyar dolar fon talep ettiklerini hatırlatan ABD Başkanı, ‘daha fazlasına ihtiyaçlarının olabileceğini’ belirtti.

Trump, “15 vakamız var ve bazıları iyileşiyor” diye konuştu.

Trump, ayrıca koronavirüsle mücadele konusunda yardımcısı Mike Pence’i görevlendirdiğini açıkladı.

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