Trump Mitingine Oscar Ödüllü Parazit ve Brad Pitt Damgası

Amerika Başkanı Donald Trump Colorado’da yaptığı seçim mitinginde bu yılki en iyi film Oscar’ını alan Güney Kore yapımı Parazit filmini diline doladı. Konuşmasında, “Fark ettiniz mi, Oscar ödülleri bu yıl ne kadar kötüydü” diyen Trump sözlerine “Güney Kore’den bir film kazandı. O neydi öyle? Güney Kore’yle ticari konularda zaten yeterince sorunumuz var. Bir de üzerine en iyi film ödülünü verdiler” şeklinde devam etti.

Oscar tarihinde en iyi film ödülünü kazanan ilk yabancı dilde film olan Parasite’ın önce yabancı film dalında ödül aldığını sandığını söyleyen Trump, bu tür filmler yerine Amerikan yapımı filmlerin kazanması gerektiğini söyledi: “Neden ‘Rüzgar Gibi Geçti’ ya da ‘Sunset Bulvarı’ gibi filmler gelmiyor?” dedi.

Bu açıklamalarının ardından Korece olarak çekilen ve İngilizce altyazılı olarak dünyada seyirci karşısına çıkan filmin dağıtımını yapan Neon adlı şirket Twitter üzerinden Trump’a “Anlaşılabilir. Çünkü okuyamıyor” dedi.

Güney Koreli yoksul bir aileyle ilgili bir kara komedi olan ve gerilim unsurları taşıyan “Parasite” filminde sınıf mücadelesi ve eşitsizlik gibi konular işleniyor.

Brad Pitt de Trump’ın hedefindeydi

Trump’ın hedefinde sadece Parazit filmi yoktu. Pitt’in Bir Zamanlar Hollywood filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü ve ilk Oscar’ını alırken yaptığı teşekkür konuşmasında Senato’daki azil sürecine gönderme yapmasını eleştiren Trump, “Bir de Brad Pitt var. Hiçbir zaman kendisinin hayranı olmadım. Kalktı ve ‘küçük bilge adam’ lafları etti. Küçük bilge adam. Zaten öyle” dedi.

Brad Pitt teşekkür konuşması sırasında Senato’daki azil davası sırasında en kilit tanık olarak görülen ve Trump’ın eski ulusal güvenlik danışması John Bolton’ın ifadeye çağırılmamasına atıfta bulunarak “Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler, Senato’nun John Bolton’a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla” demişti.