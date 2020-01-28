Trump, Orta Doğu’yu birbirine katacak planı açıkladı

Trump’ın planının, Müslüman dünyada ilk dakikadan itibaren tepki çeken en vurucu kısmın Kudüs’ün tamamen İsrail’e bırakılması oldu.

ABD Başkanı’nın açıkladığı plan, Batı Şeria’da İsrail’in bugüne kadar kanunsuz şekilde kurduğu Yahudi yerleşim birimlerinin egemenliğinin de İsrail’e bırakılmasını içeriyor.

Buna karşılık Trump, Filistinlilere sadece para, tünellerle birbirine bağlanacak Batı Şeria’da küçük bir toprak parçası ile Gazze’yi vadediyor.

TÜNELLERLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Trump’ın planı, Filistinlilere 50 milyar dolar yardım yapılmasını, dört yıl boyunca İsrail’in yeni Yahudi yerleşim yeri kurmamasını, bu süre içinde Gazze ve Batı Şeria arasında tüneller ve köprülerle birbirine bağlanacak bir “bölüm pörçük” Filistin devleti kurulması için müzakere yapılmasını öngörüyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI KENDİ İÇİNDE ÇELİŞTİ

Trump, planı açıklarken pek çok çelişkili cümle de kurdu. En dikkat çekeni ise, bir yandan “bölünmemiş Kudüs’ün İsrail’in Başkenti” olduğunu açıklaması, diğer bir cümlede ise kurulacak Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs’te yer alabileceğini söylemesi oldu.

ARAP ÜLKELERİNİN BÜYÜKELÇİLERİ DE AÇIKLAMAYA KATILDI

Trump’ın yanına İsrail Başbakanı Netanyahu’yu alarak Beyaz Saray’da yaptığı açıklamayı dinlemek üzere, üç Arap ülkesi; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman’ın Büyükelçileri’nin de salonda hazır bulunmaları ayrıca dikkat çekti.

Nitekim Trump, bu üç ülkeye özellikle teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

TRUMP VE NETANYAHU’NUN “DİKKAT DAĞITMA” ÇABASI

Trump ve Netanyahu’nun birlikte açıkladığı yeni “Orta Doğu Barış Planı”, diplomatik kulislerde ikisinin de başı dertte olan iki siyasetçinin “dikkat dağıtma çabası” olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna skandalı çerçevesinde halen Başkanlık görevinden azledilme tehlikesi ile karşı karşıya.

ABD Temsilciler Meclisi’nin azil sürecini başlattığı Trump, halen “mahkeme” haline dönüşmüş durumda olan ABD Senato’sunda yargılanıyor.

Senato’daki yargılamanın sonucunda, Trump’ın azledilip azledilmeyeceğine karar verilecek.

Netanyahu ise İsrail’e “yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma” suçlaması ile karşı karşıya.

Netanyahu hakkında Başbakanlık görevini kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla başsavcılık iddianame hazırladı. Netanyahu, suçlamalar ciddiye binip de, resmen yargılanmayla karşı karşıya kalınca “dokunulmazlık’ silahına büründü.

Her iki liderin de, ülkelerinde yaşadıkları bu kişisel sıkıntıların tepe noktaya ulaştığı dönemde, içinde pek çok çelişki barındıran böylesine kritik bir barış planı açıklamaları, “dikkat dağıtmaya çalışmak” olarak yorumlandı.

GÖZLER ÜRDÜN VE MISIR’DA

Trump, planı açıklamadan önce Körfez Arap ülkelerinin onayını aldı. Ancak Mısır ve Ürdün’den ne lehte, ne de aleyhte bir tavır görülmedi.

Amerikalı yetkililer, plan açıklanmadan önce yaptıkları değerlendirmelerde, Türkiye ve İran’ı kesinlikle plana karşı çıkacak ülkeler listesine alırken, Körfez Araplarını “plan lehinde yer alan ülkeler” içinde görüyorlar. Bu çerçevede Washington, henüz tavrını belli etmemiş Ürdün ve Mısır’ın tutumuna odaklanmış görünüyor.

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