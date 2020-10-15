Trump, Pensilvanya mitinginde kadınlara seslendi: Lütfen beni sever misiniz?

Pensilvanya eyaletindeki Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı’nda düzenlenen mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs hastalarına seslenerek, “Acınızı hissediyorum çünkü yaşadığınız acıyı yaşadım” ifadelerini kullandı. Kendisini ‘Süpermen’ gibi hissettiğini de vurgulayan Trump, virüse karşı bağışıklık kazandığını söyleyerek, “Bu virüsü birlikte yeneceğiz” dedi.

Trump bu gece Miami’de NBC kanalıyla belediye sarayından seçmenlere seslenecek. Demokrat rakibi Joe Biden ise ABC kanalıyla Philadelphia’da belediye sarayında aynı saatte konuşma yapacak. İki adayın bu konuşmaları, Trump’ın hastalığı sonrasında internet üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan, ancak Trump’ın reddettiği ikinci münazara yerine geçmiş olacak.

Öte yandan seçim açısından büyük önem taşıyan Pensilyanya, iki parti açısından bir savaş alanına dönmüş durumda. Eyaletteki seçim görevlilerinin beşte birine Trump’ın kampanya ekibi tarafından dava açılmış durumda. Eyalette seçim malzemelerinin saklandığı bir depodan yapılan hırsızlığın ardından davalar açılmıştı. Trump ise bölgede ‘kötü şeyler olduğunu’ öne sürdü. Trump ayrıca, “Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım” diyerek banliyölerde yaşayan kadınlardan da oy istedi.

Eyalette hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler birbirlerini suçlarken, Pensilyanya’da yaklaşık 3 milyon seçmenin oyunu posta yoluyla kullanması bekleniyor. Seçim güvenliği konusundaki tartışmaların devam ettiği bir ortamda, Pensilyanya’nın seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bir kaosa sürüklenmesinden endişe ediliyor.

Sahte siyah hesaplarına önlem

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın adaylığına destek veren siyah Amerikalılara ait olduklarını iddia eden bazı hesapları askıya aldı. Sosyal medya şirketinden yapılan açıklamada, sahte hesap soruşturmasının sürdüğü, benzer içerikteki hesapların da askıya alınabileceği belirtildi. İlk olarak Washington Post gazetesinin duyurduğu incelemeye göre, Twitter’ın tespit ettiği bir düzineden fazla hesap, “Evet siyahım ve Trump’a oy veriyorum” ifadesinin de yer aldığı çok benzer bir dil kullanıyor. Söz konusu hesaplar üzerinde yapılan incelemede, gerçek kişiler olarak görünmek için çalıntı görsel kullanıldığı da tespit edildi.

ABD’de ‘beyaz milis’ tehdidi

Michigan’da görülen federal davanın önceki günkü duruşmasında verilen ifadeler, ABD’de beyaz milis tehdidinin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. Michigan Eyaleti Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma komplosu kurmaktan yakalanan grubun bazı üyelerinin yargılandığı davada ifade veren FBI Özel Ajanı Richard Trask, ‘Wolverine Watchmen’ isimli grubun Whitmer’ın yanı sıra Virginia Valisi Ralph Northam’ı da karantina önlemleri gerekçesiyle kaçırmayı konuştuğunu söyledi. İki vali de Demokrat Partili ve ikisi de sıkı karantina önlemleri uygulayınca Başkan Donald Trump’ın sözlü saldırılarının hedefi olmuştu.