Trump ‘Rusya İşbirliği’ Karşılığında Assange’a Af Teklif Etti mi?

İngiltere’de cezaevinde olan ve ABD’nin devlet sırlarını ifşa etmekten yargılanmak üzere ABD’ye iadesi istenen WikiLeaks kurucusu Julian Assange, Başkan Donald Trump’ın kendisine ‘’af’’ önerdiğini öne sürdü.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 11 Nisan 2019’dan bu yana tutuklu bulunduğu cezevinden videokonferans yöntemiyle katılan Assange, Trump’ın af karşılığında kendisinden, ‘’2016’da Wikileaks’in sızdırdığı Demokrat Parti içi yazışma ve raporlarıyla Rusya’nın bir ilgisi olmadığını söylemesini istediğini’’ iddia etti.

Assange’ın avukatı Edward Fitzgerald iddiayla ilgili Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher’ın 2017’de Assange’la siyasi sığınmacı olarak kaldığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde görüşmesiyle ilgili tanık ifadesine başvurdu. Assange’ın avukatı, Rohrabacher’ın Assange’a af teklifi için gönderildiğini söyledi.

Rohrabacher ifadesinde, af şartının Assange’ın ABD ile işbirliğine ve 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’a karşı yarışan Hillary Clinton’a zarar veren sızıntıda Rusya’nın parmağının olmadığını söylemesine bağlı olduğunu belirtmişti.

48 yaşındaki Assange büyükelçiliğinde yedi yıl geçirdiği Ekvador’un verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, İngiliz polisince 11 Nisan 2019’da büyükelçilik binasında gözaltına alınmıştı.

Tahliye şartlarını ihlal etmekten 50 hafta hapis cezasına çarptırılan Assange’a ABD 23 Mayıs’ta 18 yeni suçlama getirdi. ABD Adalet Bakanlığı Assange’ı gizli askeri ve diplomatik belgeleri yayınlayarak Casusluk Yasası’nı ihlal etmekle suçluyor.

Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili davanın ilk duruşması 24 Şubat’ta Londra’da Woolwich Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşmaya Assange mahkeme salonuna gelerek katılacak.