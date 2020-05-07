Trump: Rusya karşıtı haberler nedeniyle NYT’ye Pulitzer Ödülü verilmesi rezalet

Trump, Texas Valisi ile görüşme sırasında gazetecilere, “Yaptıkları fake haberlerdi ve Pulitzer Ödülü derhal geri alınmalı” dedi.

“Pulitzer komitesi ya da bu ödülü veren her kimse, bu ödülü geri almadıkları sürece bu rezalet” diyen ABD lideri, ödülün, sonuçta ‘yalan’ olduğu anlaşılan haber için verildiğini kaydetti.

New York Times gazetesine, Rusya tarafından birçok kez resmi olarak yalanlanan ‘Vladimir Putin rejiminin yıkıcı eylemleri’ hakkındaki haber dizisi nedeniyle uluslararası habercilik dalında Pulitzer Ödülü verilmişti.