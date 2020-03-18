Trump: ‘Savaş Dönemi Başkanıyım’ 

Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgınıyla mücadelede özel sektörden katkı alınması ve hükümete gerekli teçhizatın üretimini hızlandırma imkanı veren Savunma İmalat Yasası’nı devreye sokacağını açıkladı.

Trump yönetimi ülkede baskısını arttıran Corona kriziyle mücadelede kullanmak üzere elindeki kaynakların sayısını arttırma arayışında. Beyaz Saray’da Corona Virüsü Görev Gücü mensuplarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Trump, ‘’ihtiyaç duyulması’’ halinde kullanmak üzere Savunma İmalat Yasası’nı imzalayacağını belirtti.

Söz konusu yasa 1950’lerdeki Kore Savaşı dönemine uzanıyor ve başkana ‘’ABD sanayi sektöründen ordu, enerji, uzay ve iç güvenlikle alakalı programları desteklemede kullanabileceği kaynakların kapsamını genişletme ve bu süreci hızlandırma’’ konusunda geniş yetki tanıyor. Yasa hükümete, ulusal bir güvenlik krizi esnasında ihtiyaç duyulan malzemeler ve ürünleri sanayi sektöründen süratle tedarik edebilme yetisi tanıyor. Yasaya göre ayrıca ABD başkanı, işletmeler ve şirketlerden, gereken malzeme ve hizmetlere öncelik vermelerini isteyebiliyor. Başkan, sanayi sektörüne kritik öneme haiz malzeme ve ürünlerin üretimi ve tedarikini hızlandırmak için teşvikler sağlayabiliyor.

Trump basın toplantısında ayrıca, Corona virüsü test kapasitesini arttıracağını, New York’a ve Batı yakasına birer askeri hastane gemisi göndereceğini açıkladı.

Trump, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’nın haciz ve mahkeme kararıyla tahliye uygulamalarını Nisan ayına kadar erteleyeceğini belirtti.

Başkan Trump, ABD’de işsizlik oranının yüzde 20’ye yükselebileceği yönündeki öngörüleri reddetti, bunun ‘’kesinlikle en kötü senaryo olduğunu, bunun yakınında bile olmadıklarını’’ söyledi.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirleri İkinci Dünya Savaşı sırasında atılan adımlara benzeten ve tüm ülke olarak ‘’fedakarlıklarda bulunmaları’’ gerektiğini ifade eden Trump, ‘‘Bu bir savaş. Bir anlamda savaş dönemi başkanı olarak görüyorum. Çok zor bir durum’’ dedi.

Trump’a basın toplantısında, Corona virüsünü ‘’Çin virüsü’’ olarak tanımlamasının ‘ırkçı’ olduğu şeklindeki eleştiriler de soruldu. Trump, ‘Hiçbir şekilde ırkçı değil. Çin’den geldi hepsi bu’ ifadesini kullandı.

Aynı basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Corona Görev Gücü Başkanı Mike Pence de tüm Amerikalılar’dan, hastanelerin Corona virüsüne odaklanmasını sağlamak için acil olmayan doktor işlemleri ve ameliyatlarını ertelemelerini istedi. Pence, testlerin semptom gösterenlere öncelikli olarak uygulanması gerektiğinin altını özellikle çizdi.

Görev gücünün koordinatörü Deborah Birx de, ölüm oranları düşük olsa da virüsün en çok yayıldığı yaş grubu olarak değerlendirilen gençlere özellikle çağrıda bulunarak, hükümetin yayınladığı önlemler listesine kulak vermelerini talep etti. Birx, Fransa ve İtalya’da gençler arasında ağır hastalanma oranının yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu durumun gençlerin virüsü daha kolay kaptığının göstergesi olabileceğini kaydetti.

Birx, yeni test sonuçları geldikçe özellikle gelecek birkaç günde vaka sayılarında çarpıcı bir artış yaşanabileceğini de söyledi.