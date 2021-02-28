Trump, seçim mağlubiyetinden sonra ilk kez konuşma yapıyor

Amerikan Muhafazakar Birliği (CPAC) 2021 etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

– Yanınızda mücadele etmeye devam edeceğimi söylemek istiyorum. Yeni bir parti kurmayacağız. Cumhuriyetçi Parti’miz var, yeniden birlik olacak ve hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Yeni bir parti kurmayacağım.

– Sahte haberler. ‘Hadi yeni bir parti kuralım, oyları bölelim ki hiç kazanamayasın.’ Hayır, bununla ilgilenmiyoruz. Yeterince desteğimiz var. Hiçkimsenin daha önce duymadığı sayıları görüyoruz. Harika sayılar görüyoruz ve bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum.

– Biden yönetiminin kötü olacağını hepimiz biliyorduk. Ama ne kadar kötü olacağını hayal bile edememiştik. Seçim münazaralarında bunlardan hiç bahsetmemişti. Gerçi neyden bahsettiğini de anlayamamıştık. Seçim kampanyası yalanlarla doluydu.

Ayrıntılar geliyor…