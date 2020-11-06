Trump: ”Seçimin Çalınmasına İzin Veremeyiz”

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Demokratlar’ı 3 Kasım başkanlık seçimini “çalmaya çalışmakla” suçladı. Trump, ‘‘Yasal oyları sayarsanız seçimi kolaylıkla kazandım, yasa dışı oyları sayarsanız seçimi bizden çalmaya çalışıyorlar’’ dedi. Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi eyaletlerde tarihi zaferler elde ettiklerini belirten Trump, seçimlerden önce kamuoyu yoklaması yapan anketleri de eleştirdi. Trump anketlerin seçmeni baskı altına almak amacıyla yanıltıcı sonuçlar verdiğini öne sürdü.

‘‘Anketler seçimlere müdahaleydi’’ diyen Trump, seçmenlerin evde kalması, ilüzyon yaratılması amacıyla kullanıldığını belirttiği anketlerin Amerikan tarihinde daha önce hiç bu kadar baskı amacıyla kullanılmadığını savundu.

Demokrat Parti’nin büyük bağışçıların, büyük medya şirketlerinin ve teknoloji şirketlerinin partisi olduğunu söyleyen Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin ise Amerikalı işçilerin partisi olduğunu kaydetti.

‘‘Gözlemcilerimiz oy sayım noktalarına alınmadı’’

Kilit eyaletlerdeki duruma değinen Trump oy sayımının tamamlanmadığı bu eyaletlerde ‘‘Biz kazanıyorduk ama birden puanlarımız düşmeye başladı. Gözlemcilerimiz oy sayım noktalarına alınmadı. Bunun için mahkemeye başvurduk. Büyük bir dava kazandık. Bu sürecin ne kadar haksız olduğunu gösteren çok sayıda dava açtık’’ dedi.

Trump, seçimlerle ilgili dava sürecinin Anayasa Mahkemesi’nde sonuçlanabileceğini belirtti.

Posta yoluyla oy kullanmanın ne kadar yolsuzluğa açık bir yöntem olduğuna daha önce de her fırsatta dikkat çektiğini belirten Trump, ‘‘Bir seçimin böyle çalınmasına izin veremeyiz’’ dedi.

Demokratlar için ‘‘Ne kadar oya ihtiyaçları olduğuna baktılar ve o oyları buldular’’ diyen Trump, ‘‘Seçim gecesi Kuzey Carolina’da öndeydik. Hala da öndeyiz ama o kadar farkla değil, çünkü bir anda oy pusulaları buluyorlar. Bu geç gelen oy pusulalarının tek yanlı olması da şaşırtıcı’’ diye konuştu.

Georgia ve Pennsylvania’daki oy sayım sürecini de eleştiren Trump, ‘‘Georgia’da seçim gecesi çok farkla yenerken şimdi neredeyse geride kalacağız. Alakasız bir noktada bir boru patladı ve sayımı 4 saat durdurdular. Bu eyalette seçim mekanizması Demokratlar tarafından yönetiliyor’’ dedi.

Michigan’da ve Wisconsin’de de önde giderken geride kaldıklarını belirten Trump, ‘‘Arizona’yı kazanacak gibi görünüyoruz, hedefimiz seçimin bütünlüğünü korumak, yolsuzluk ve hırsızlık olmadığından emin olmak’’ dedi.

Kısa zamanda birçok yolsuzluğun ihbar edileceğini öne süren Trump, Pennsylvania eyaletinin Philedalphia kenti için ‘‘ülkenin en çok yolsuzluk olan yeri’’ ifadesini kullandı.

‘‘Camlar kartonla kapatıldı’’

Trump, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi seçim gözlemcilerinin oy sayım noktalarına alınmadığını, camların kartonlarla kapatıldığını iddia etti.

Georgia’da ise oyların seçim gününden sonra gelmesi halinde geçersiz olmasını öngören yasaya rağmen bazı oyların seçim gününden sonra geldiğini öne süren Trump, ‘‘Çok kötü şeyler yapıldı, bunların hepsi rapor edilecek’’ dedi.

Trump, Michigan’da da sandık çalışanlarının oyları kopyaladığını iddia etti. Burada da gözlemcilerin oy sayım noktasına alınmadığını öne süren Trump bazı yasal gözlemcilerin sayımı görebilmek için dürbün kullanmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Trump sözlerini, ‘‘Her gün korku hikayeleri duyuyoruz. Bu, Cumhuriyetçilerin kazanması ya da Demokratlar’ın kazanması; Joe’nun (Biden) ya da benim kazanmam meselesi değil. Ülkemize bunun olmasına izin veremeyiz’’ diye bitirdi.