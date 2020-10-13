‘Trump, Somali’den asker çekmeyi planlıyor’

Bloomberg televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Trump’ın ABD Başkanlık yarışındaki kampanyasında dile getirdiği Amerikan askerlerini ülkeye geri getirme vaadinin bir parçası olarak Somali‘deki askerlerin de çekilmesini istediği öne sürüldü.

Yetkililer, ‘ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) çekilme için planlamaya başladığını’ iddia ederken, Pentagon’dan ise bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Afganistan’dan yılbaşından önce tamamen çekilme planı Washington’da tartışmalara neden olurken, Donald Trump’ın El Kaide’nin güçlü olduğu Somali’den asker çekme niyetinin de tartışma çıkaracağı bekleniyor.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’nın (AFRICOM) verilerine göre, Somali’de tamamı Trump döneminde sevk edilmiş 800 civarında ABD askeri bulunuyor.

Pentagon, uzun zamandır AFRICOM bölgesinden asker çekip, bunları Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planlıyordu.