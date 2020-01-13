Trump: Süleymani ABD’ye saldıracak mıydı, bir önemi yok, çünkü onun korkunç bir geçmişi vardı

Küresel çapta 3. Dünya Savaşı korkusu yaşatan Kasım Süleymani suikastını bir kez daha savunmaya geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı’nın acilen öldürülmemiş olsaydı ABD’lilere saldıracağı iddiasını sorgulayan Demokrat Partililere ve savaş karşıtlarına ateş püskürdü.

Yine Süleymani’nin eli kulağında tehdit oluşturduğu iddiasında ısrar eden Trump, ilaveten, İranlı komutanın sicili düşünüldüğünde tehdidin acil olup olmamasının öneminin bulunmadığı savını ortaya attı.

ABD’nin Cumhuriyetçi Başkanı, şu tweetleri attı:

“Demokratlar ve Yalan Haber medyası, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani’yi şahane bir adammış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik, askeri veya herhangi bir alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar!”

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

“Yalan Haber Medyası ve onların Demokrat Ortakları, terörist Süleymani’nin gelecekteki saldırıları kapıda mıydı değil miydi, bu konuda benim ekibim uzlaşma içinde miydi değil miydi, bunu belirlemek için çok çalışıyor. Her ikisinin yanıtı da güçlü EVET, ama aslında bunun bir önemi yok, çünkü onun (Süleymani’nin) korkunç bir geçmişi vardı.”

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

İran’ın Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesi ve ABD saldırısı sanarak yanlışlıkla Ukrayna yolcu uçağını vurmasını tetikleyen suikastla ilgili Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Süleymani’nin ABD hedeflerine acilen saldırı düzenlemesi riskine dayanarak hareketle geçtiklerinde sözbirliği etti.

Ancak ilkin Pompeo, ısrarlı sorular üzerine “Bize ne zaman nerede saldıracaktı, bilmiyoruz” dedi. Ardından, Savunma Bakanı Mike Esper, Süleymani’nin ABD’nin dört büyükelçiliğini vuracağını iddia eden Başkan’ın bununla ilgili belli bir kanıt sunmadığını, kendisinin de elçiliklerle ilgili istihbarattan gelen hiçbir somut kanıt görmediğini söyledi.

Bunların üstüne Trump’tan “Kanıt olup olmamasının bir önemi yok, çünkü Süleymani’nin korkunç bir geçmişi vardı” mesajı geldi.