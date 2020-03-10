Trump Suudi Veliaht Prensi ile Enerji Piyasalarını Görüştü 

Corona virüsünün etkilerine paralel olarak dünya borsalarında sert düşüşlere yol açan petrol fiyatları Trump yönetiminin de gündeminde. Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la telefonda görüştüğü açıklandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Muhammed bin Selman küresel enerji piyasaları ve ikili ilişkileri ilgilendiren diğer konuları görüştü. Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan, Rusya ile petrol üretimi ve fiyatlandırma konusunda anlaşmazlık yaşamış, petrol fiyatlarında rekor düşüş meydana gelmişti. Suudi Arabistan ve Rusya arasında petrol piyasası payı konusunda yaşanan anlaşmazlık mali piyasaları olumsuz etkilemiş, kriz Corona virüsünün etkileriyle de birleşince ABD borsalarında keskin düşüşler meydana gelmişti.

Petrol fiyatlarında Salı günü yüzde 8 oranında bir artış gözlemlendi. New York Menkul Kıymetler Borsası Wall Street’te de bir miktar toparlanma görüldü.

Başkan Donald Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda, ABD borsalarında 2008 yılındaki krizden bu yana görülen en büyük düşüşten Suudi Arabistan ve Rusya arasında yaşanan krizi sorumlu tutmuş, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ABD’li tüketicinin lehine olduğunu söylemişti.

Rusya Enerji Bakanlığı, ülkedeki petrol üretici şirketlerin temsilcileriyle Çarşamba günü toplantı yapılacağını ve toplantıda OPEC ile işbirliğinin görüşüleceğini açıkladı. Rusya’nın en büyük petrol üreticisi olan Rosneft’in yöneticisi olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın olduğu bilinen Igor Sechin ABD’nin Moskova’ya Ukrayna ve Venezuela ile petrol ticareti ile bağlantılı yaptırım listesine aldığı isimler arasındaydı.

Suudi Arabistan ise ham petrol arzını rekor seviyede arttıracağını açıkladı. Riyad’dan gelen bu açıklama Rusya ile yaşanan anlaşmazlıkta geri adım atmayacağının bir işareti olarak yorumlandı.