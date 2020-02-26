Trump Televizyonların Corona Virüsü Yayınlarını Eleştirdi 

ABD Başkanı Donald Trump, iki televizyon kanalını Corona virüsü tehlikesini “olabildiğince kötü” göstermekle ve mali piyasalar üzerinde olumsuz etki yapmakla eleştirdi.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, CNN ve MSNBC kanallarını hedef alarak, bu iki kanalın “piyasalarda panik paratma dahil Corona virüsünü mümkün olduğu kadar kötü göstermek için mümkün olan her şeyi yaptığını” belirtti. Trump mesajında, “ABD harika durumda” diye ekledi.

Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinden yeniden zaferle çıkmak için kampanyasına hız veren Trump, kanalların tam olarak hangi yayınlarından hoşlanmadığı konusunda ayrıntı vermedi. Trump bugün Türkiye saati ile sabaha karşı 2.00’de Corona virüsü konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

Corona virüsünün tedarik zincirlerine ve ekonomilere verebileceği zararın yarattığı endişeler yüzünden küresel borsalar son birkaç gündür hızla düştü. Corona şimdiye kadar 80 bin civarında kişiye bulaştı, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 3 bin civarında kişinin ölümüne neden oldu.

Wall Street’teki ana endeksler bir yılı aşkın süredir ilk defa 4 gün peş peşe en kötü düşüşü yaşamalarından sonra Çarşamba günü yüzde 1 civarında arttı.

Trump, yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyada ABD ekonomisinin güçlü bir durumda olduğuna sık sık vurgu yapıyor ve borsaların durumunu da sağlıklı bir ekonominin ölçütü olarak görüyor. Bu açıdan, borsaların düşmesinin Trump’ta ciddi rahatsızlık yarattığı yorumları yapılıyor.

Trump Hindistan’a düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı açıklamalarda Amerikan sağlık yetkililerinin çalışmalarını övmüş, virüsün ABD’deki olası etkilerini hafife alan ifadeler kullanmıştı.

Trump’a bugün brifing verecek yetkililer arasında yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, virüs ABD’de halen yayılmamış olsa da Amerikalılar’ın olası bir salgına karşı hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

CNN’e konuşan Fauci, “Eğer dünya genelinde bir pandemi olursa o zaman bizim de etkileneceğimiz hemen hemen kesin” ifadesini kullandı.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Çin ve Güney Güney Kore’ye seyahat uyarısını şimdi İran, İtalya ve Moğolistan’ı da kapsayacak şekilde genişletti.

NBC News da, virüsün son günlerde hızla yayıldığı İtalya, Güney Kore gibi ülkelerden gelen yolcuların havaalanlarında sağlık taramasından geçirilmesinin düşünüldüğünü bildirdi.

Trump virüsle mücadele için Kongre’den 2,5 milyar dolar bütçe talebinde bulunmuştu. Demokratlar ise bu miktarın çok yetersiz olduğunu savunurken, Beyaz Saray’ı ulusal çaptaki çalışmaları koordine etmek üzere temsilci atamaya çağırdı.

Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer, virüsle mücadeleye 8,5 milyar dolar ayrılması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere ise Corona virüsü konusunda bir koordinatör atanmasının değerlendirildiği şeklindeki haberleri yalanladı ve Trump’ın Sağlık Bakan Azar’ın idaresini beğendiğini belirtti.

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Corona virüsün yayılmasıyla mücadele için ilave bütçeye ihtiyaç duyup duymayacağı konusunu değerlendirdiği açıklamasında bulundu.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilisi, Corona virüsü aşısı geliştirilmesi için 3 ay süre tahmininin gerçekçi olmayabileceğini belirtti. FDA’in Biyolojik Tetkik ve Araştırmalar Merkezi Direktörü Peter Marks, “Üç ila altı ay içerisinde insanlar üzerinde denenmeye hazır bir aşının olacağını ümit ediyoruz” dedi.