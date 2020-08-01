Trump: TikTok’u ABD’de yasaklayacağız

Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.

Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, TikTok’a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurguladı ve “TikTok’u ABD’de yasaklayacağız” dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok’u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını 24 saat içinde resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

TikTok’un yasaklanması tartışmaları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump’a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok’un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.