Trump Tweet Attı Adalet Bakanı Stone Davasında Devreye Girdi

Başkan Donald Trump, uzun süre danışmanlığını yapan ve yakın dostu Roger Stone davasında savcılar tarafından önerilen cezayı fazla buldu ve bununla ilgili bir Twitter mesajı yazdı. Twitter mesajı sonrasında Adalet Bakanlığı Salı günü ani bir değişiklikle Stone için daha hafif bir ceza istedi.

Savcılar bir gün önce Stone için federal kurallar çerçevesinde 7 ila 9 yıl ceza istemişti.

Bu durum dört savcının da davadan çekilmesine neden oldu. Demokratlarsa Adalet Bakanı William Barr’ı yargıya müdahale etmekle suçladı. Demokratlar Adalet Bakanlığı’na soruşturma açmaya hazırlandıklarını söylüyor.

Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada Stone davasını Adalet Bakanlığı’yla tartışmadığını ancak istenen cezayı saçma bulduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkiliyse Trump’ın Twitter mesajıyla Adalet Bakanlığı’nın kararının zamanlama olarak denk gelmesinin yalnızca tesadüf olduğunu savundu.

Demokratlardan bakanlık kararının incelenmesi talebi

Rusya’nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmada Kongre’ye yalan söyleme, engel olma ve tanıklara rüşvet verme gibi yedi ayrı iddiadan Kasım ayında suçlu bulunan Stone hakkındaki cezanın 20 Şubat’ta verilmesi bekleniyor.

Salı günü çıkan yeni bir mahkeme kararında, Pazartesi yapılan ceza önerisi için “aşırı ve yersiz” değerlendirmesi yapıldı ancak başka bir resmi ceza önerisi yapılmadı.

Trump ise Çarşamba günü attığı Twitter mesajında “Tamamen kontroldan çıkan ve belki de en başından hiç açılmaması gereken bu davanın kontrolunu ele aldığınız için tebrikler Adalet Bakanı Barr” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler ceza önerisinin geri çevrilmesi kararının soruşturulacağını söylerken Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Adalet Bakanlığı’nın iç denetleme kurumundan kararı incelemesini istedi.