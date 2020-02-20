Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne ABD’nin Berlin Büyükelçisi’ni vekaleten atadı

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell’in, DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

Grenell’in, yurt dışında ABD’yi ‘çok iyi’ bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Trump, Grenell ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğinin altını çizdi.

Trump, DNI’da söz konusu görevi yürüten ve ABD yasaları gereği 12 Mart’tan önce görevinden ayrılması gereken, Joseph Maguire’e de teşekkür etti.

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