Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Ratcliffe’i yeniden aday gösterecek

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ratcliffe’in Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın adayı Ratcliffe’in bu göreve gelebilmesi için Senato’dan onay alması gerekiyor.

Trump daha önce de Ratcliffe’i aday göstermişti 

Ratcliffe, Trump’a yönelik yürütülen azil soruşturmasında başkanın savunma ekibinde yer almıştı. 

DNI görevini daha önce sürdüren Dan Coats’un 15 Ağustos’ta görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Trump, Ratcliffe’i bu koltuk için aday göstermiş ancak Kongreden gelen itirazlar nedeniyle adaylığını geri çekmişti.

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