Trump, Ulusal Muhafızlara ‘Washington’dan çekilme’ emri verdi: Evlerine gidiyorlar, ancak hızla geri dönebilirler

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, New York’ta bulunan Ulusal Muhafız güçlerine geri çekilme emri verdiğini söyledi.

Trump, “Ulusal Muhafızlarımıza Washington DC’den çekilme sürecini başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler, ancak gerekirse hızla geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi” ifadelerini kullandı.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

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