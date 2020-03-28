Trump: ‘Valiler Yaptıklarımızı Takdir Etsin’

Başkan Donald Trump ABD’de Corona vakalarının 100 bini aştığı gün imzaladığı kararnamelerle Savunma Bakanlığı’na yedek askerlerin aktif göreve çağrılması yetkisi, otomobil firması General Motors’a da solunum cihazı üretme talimatı verdi. Trump’ın Beyaz Saray’daki basın toplantısına gazetecilerle arasındaki diyaloglar damga vurdu. Trump “Valiler yaptıklarımızı takdir etmeli” dedi.

ABD’de Corona virüsü vaka sayısının tırmandığı New York eyaletinde yerel yönetimden hastanelerde solunum cihazı sıkıntısı yaşandığı yönünde açıklamaların gelmesinin ardından Başkan Trump Cuma sabahı Twitter’dan paylaştığı mesajda General Motors’tan Ohio’da kapanan fabrikasında derhal solunum cihazı üretmeye başlamasını istemiş, şirketi zaman kaybetmekle suçlamıştı.

Aynı gün öğleden sonra Trump daha önce imzalamış olduğu ancak “olağanüstü durumda uygulamaya alabilirim” dediği Savunma İmalat Yasası’nı devreye sokarak ABD’li otomotiv şirketine solunum cihazı üretme talimatı verdi.

“100 gün içinde 100 bin solunum cihazı”

Başkan Trump “Önümüzdeki 100 gün içinde 100 bin adet solunum cihazı ya üreteceğiz ya da alacağız” dedi.

Cuma sabahı Corona virüsü teşhisi konulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump İngiltere, İtalya ve İspanya’nın da ABD’den solunum cihazı istediğini, ABD’nin önce kendi ihtiyacını karşılayıp mümkün olması halinde diğer ülkelere destek konusunun değerlendirileceği mesajını verdi.

Başkan Trump basın toplantısında uçak ve savunma sanayi devi Boeing’in de hastanelerde Corona salgını vakalarında çalışan sağlık görevlileri tarafından kullanılmak üzere tüm yüzü koruyan yüz siperlerinden üreteceğini açıkladı.

“Çin başka bir dünya, farklı bir hükümet şekli”

Basın toplantısında Trump’ın Perşembe gecesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesi de gündeme geldi. Çinli liderle yaklaşık 1 saat görüştüğünü söyleyen Trump “Başka bir dünya. Kibar bir ifadeyle söylemem gerekirse farklı bir hükümet şekli. Etkileyici bir görüşme oldu benim için. Virüse karşı aşı çalışmaları ve tedavi yöntemlerini görüştük” dedi. Çin ve ABD arasındaki ilişkileri övdü.

“Düzgün davranmayan valileri aramam”

Başkan Trump’ın basın toplantısına, gazetecilerle arasında yerel yönetimlerden gelen talepler, Corona salgınıyla mücadele kapsamındaki önlemlerde olası takvim, solunum cihazı sayısının yeterli olup olmadığı konularında yaşanan ilginç diyaloglar damga vurdu.

Salgından en çok etkilenen eyaletlerin valilerinden gelen ısrarlı taleplerin ardından, federal hükümetin yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu kritik malzeme ve gereçlerin üretilmesindeki rolünü arttırma kararı alan Trump basın toplantısında valilere mesaj verdi.

“Yapılanları takdir etmelerini istiyorum” diyen Başkan Trump, federal hükümetin salgınla mücadelede yetersiz kaldığı eleştirilerini reddetti. ABD’de Corona salgınından en çok etkilenen eyaletlerden olan Washington eyaleti ve Michigan’ın valilerini öne çıkararak “(Başkan Yardımcısı) Mike Pence’e bu valileri aramamasını söyledim. Mike bütün valileri arıyor. Washington valisini aramak zaman kaybı dedim. Düzgün davranmazlarsa aramam” ifadelerini kullandı.

Perşembe gecesi Fox News’da Sean Hannity’nin programına katılan Başkan Trump bu eyaletlerin valilerini bütün çabayı federal hükümetten beklemekle eleştirmiş, New York Valisi Andrew Cuomo’nun 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyulduğu yönündeki açıklamasını inandırıcı bulmadığını söylemişti.

“Hastalık, virüs, mikrop ne derseniz deyin”

Başkan Trump Corona salgınını yenmek amacıyla eldeki her imkanı kullanacağını vurgularken virüsle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Zaman zaman Corona virüsü için “Çin’den gelen virüs” diyen ve sebeple ırkçı söylem kullanmakla eleştirilen Trump basın toplantısında “Bu hastalık, virüs, adına ne derseniz deyin, grip, mikrop da diyebilirsiniz. Aslında ne olduğunu bilen var mı ondan da emin değilim” şeklinde konuştu.

Pentagon’a yedek askerleri aktif göreve çağırma yetkisi

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü imzaladığı bir diğer kararname ile de İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’na Kara, Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik kuvvetleri bünyesinde bulunan yedek askerleri 2 yıla kadar aktif göreve çağırma yetkisi verdi. Aktif göreve çağrılabilecek yedeklerin, Corona salgınından en çok etkilenen bölgelerde kurulan hastanelerin sağlık çalışanı boşluğunu doldurma amacını taşıdığı belirtiliyor.