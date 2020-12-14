Trump ve Beyaz Saray çalışanları hemen aşı olmayacak

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayacağını duyurdu.

ABD basınında Trump ve Beyaz Saray çalışanlarının Kovid-19 aşı programında öncelikli olacağı haberlerinin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump açıklamasında, "Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.