Trump, Washington ve New York’ta koronavirüs sebebiyle ‘büyük felaket’ ilan edilmesi talebine onay verdi

ABD Başkanı Trump, ayrıca New York, Kaliforniya ve Washington’da koronavirüs ile mücadele kapsamında ulusal muhafızların görevlendirildiğini açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre, ABD’de teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 32.644’e ulaştı. Böylece ABD, Çin ve İtalya’dan sonra koronavirüs salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke oldu.

Trump’a göre, ABD federal hükümeti, koronavirüsle savaşmaya yardımcı olmak için New York, California ve Washington eyaletlerinde ‘ulusal muhafız birimleri’ yerleştirme maliyetlerini karşılayacak.

Ayrıntılar geliyor…