Trump Yanlılarının Gösterisi Olaysız Sona Erdi

Başkent Washington’da Kongre önünde eski Başkan Donald Trump yanlılarının düzenlediği gösteri beklenenden daha sönük geçti. Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda polis ve gazetecinin toplandığı alana ancak 100-200 kadar aşırı sağcı gösterici geldi. Katılım sayısı kent yetkililerinin belirlediği en fazla 700 gösterici sınırlamasının bile çok altında kaldı.





Bugünkü gösteriler öncesinde yüzlerce polis Kongre çevresinde görevlendirildi. 6 Ocak’taki baskının tekrarlamaması amacıyla altı ay boyunca Kongre çevresinde tutulan demir çitler yeniden kuruldu. Ayrıca 100 kadar Ulusal Muhafız askeri de yakında hazır tutuldu.

6 Ocak’takinin aksine bugün Kongre üyeleri şehir dışındaydı. Hiçbir Cumhuriyetçi Kongre üyesi de gösterilere katılmadı, ancak iki Kongre adayı konuşma yaptı.





Gösteride söz alan bazı konuşmacılar, 6 Ocak baskınına karışanları savundu ve hiçbir şiddet olayına karışmadıklarını savundu. Bu konuşmacılar, tutuklanan göstericilerin “siyasi mahkumlar” olduklarını iddia etti.

Sayılarının az olmasına rağmen göstericiler ve karşıt görüşlü pankartlar taşıyan kişiler arasında zaman zaman taşkınlıkların yaşandığı görüldü. Çıkan kavgalara polisler zamanında müdahale etti. Kalabalık arasından silah taşıdığı tespit edilen biri de dahil olmak üzere dört kişi tutuklandı. Bacağına büyük bir bıçak bantladığı fark edilen bir kişi de gösteri meydanından uzaklaştırıldı.





“J6 (6 Ocak) için Adalet” adı verilen yürüyüşü düzenleyenler, eylemin barışçı olacağını iddia etse de, ABD Kongre Emniyet Müdürü Thomas Manger, bazı Kongre üyelerinin hedef alınabileceği şiddet eylemleri ve Trump yandaşlarıyla karşıtları arasında çatışma çıkabileceği duyumları aldıklarını söylemişti.

Bugünkü gösteriye gelen Trump yandaşlarının çoğu 6 Ocak baskınında rol aldıkları için tutuklanan ya da haklarında soruşturma açılan 600’ü aşkın kişinin suçsuz olduğunu savunuyor.





2020 seçimlerinin resmi sonuçlarını kabul etmeyip değiştirmeye çalışan eski Başkan Trump’ın kışkırtmasıyla binlerce kişi 6 Ocak’ta Kongre’ye yürümüş, bunların yüzlercesi o sırada seçimlerin resmen onaylanacağı bir oturum düzenlenen Kongre binasına zorla girmiş, polisle çatışmış ve binayı yağmalamıştı. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetti, dört polis de sonradan intihar etti.

6 Ocak baskının ardından Kongre çevresi 6 ay boyunca demir çitlerle kapalı tutulmuş, güvenlik sağlamak üzere 5 bini aşkın Ulusal Muhafız askeri Kongre çevresinde görevlendirilmişti.