Trump: Yarın İran’ın Irak’taki füze saldırılarının neden olduğu zayiatı ve hasarı değerlendireceğiz

Yazan:
Alaturka Online
-

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları’nın Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, “Her şey yolunda. İran’dan Irak’taki iki askeri üsse füze saldırısı yaşandı. Kayıplar değerlendiriliyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünya üzerindeki açık ara en güçlü ve donanmlı ordu bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?