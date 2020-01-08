Trump: Yarın İran’ın Irak’taki füze saldırılarının neden olduğu zayiatı ve hasarı değerlendireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları’nın Irak’taki ABD üslerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, “Her şey yolunda. İran’dan Irak’taki iki askeri üsse füze saldırısı yaşandı. Kayıplar değerlendiriliyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünya üzerindeki açık ara en güçlü ve donanmlı ordu bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

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