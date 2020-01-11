Trump yine bombayı patlattı! ‘Nobel benim hakkımdı’

Ohio’nun Toledo kentinde bir seçim mitinginde konuşan Trump, “Bir anlaşma yaptım, bir ülkeyi kurtardım ve ardından duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor. Dedim ki: ‘Ne, ben bunun için bir şey yapmamış mıydım?’ Evet, ama biliyorsunuz, bu işler böyle. Bildiğimiz kadarıyla asıl önemli olan bu… Büyük bir savaşı önledim, onlardan birkaç tanesi önledim” dedi.

Trump’ın adını anmasa da 2019’da Nobel Barış Ödülü alan Afrika’nın en genç hükümet başkanı olan 43 yaşındaki Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kastettiği anlaşıldı.

SÜRGÜNDEKİLER GERİ DÖNDÜ

Nobel Barış Ödülü, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Ali’ye verilmişti. Ali, aylar süren hükümet karşıtı gösterilerden sonra istifa etmek zorunda kalan Hailemariam Desalegn’in yerine Nisan 2018’de seçilmişti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Ali göreve geldikten sonra, ülkede özgürlükleri genişleten bir dizi reform gerçekleştirdi. Hapishanelerdeki binlerce aktivist serbest bırakılırken sürgündeki muhaliflerin ülkeye dönmesine izin verildi.

Ali’nin iktidara gelmesinden sonra medya özgürlüğüyle ilgili pek çok adım atıldı, önemli mevkilere kadınlar atandı.

İLGİLİ HABER Nobel Barış Ödülü sahibini buldu