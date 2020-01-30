Trump yönetimi, kara mayınlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamaları gevşetiyor

Trump yönetimi ordunun kara mayınları kullanımına yönelik kısıtlamaları, Barack Obama yönetiminin mayınların kullanımını, depolanmasını ve nakledilmesini yasaklayan uluslararası bir anlaşma olan 1997 Ottawa Sözleşmesi‘ne bağlı kalacağını taahhüt etmesine karşın, kaldırmayı planlıyor.

CNN’de yer alan habere göre Başkan Trump’ın, önümüzdeki günlerde kara mayınlarının kullanımına ilişkin tasarrufu Savunma Bakanlığı’na bırakması bekleniyor.

Karar doğrultusunda mayın kullanmına yönelik yetkilendirme artık dört yıldızlı general ya da amiraller tarafından yapılacak.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) konuya ilişkin henüz bi açıklama gelmedi.

Bu sabah ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CNN’in konu hakkındaki sorusunda “Bir değişiklik olacak, o zamana kadar yorum yapmayacağım” demişti.

Kanala konuşan bir Pentagon yetkililerine söz konusu karar, bakanlık tarafından 2017’de, Jim Mattis döneminde başlatılan bir inceleme sonrasında gündeme geldi.

Bu inceleme doğrultusunda Kore dışında kara mayınlarının yasaklanmasının görev başarısına dönük risk barındırdığı ve ABD personelinin zarar görme şansını artırabileceği tespit edildi.

Pentagon tarafından önerilen bu karara göre, kara mayınlarının sivil kayıpları önlemek için yalnızca 30 gün içinde kendi kendini imha etmesi ya da kendi kendine deaktive olması özelliğine sahip olmaları gerekiyor. Yeni karar aynı zamanda, ancak bu özelliklere sahip olmaları halinde kara mayınlarının geliştirilmesine, üretilmesine ve tedarik edilmesine izin verecek.

Kara mayınlarının neden olduğu ölümlerin çoğu, kara mayınlarının kullanıldığı silahlı çatışmaların sona ermesinden yıllar sonra gerçekleşti.

Başta Afrika olmak üzere yaygın mayın kullanımı, 1990’larda kara mayınlarının kaldırılması ve yasaklanması yönünde çağrıda bulunan küresel bir hareketin oluşmasına önayak oldu.

Landmine Monitor’e göre 1999 ve 2018 yılları arasında kara mayınları nedeniyle 130 binden fazla insan hayatını kaybetti ve bunların önemli bir kısmını siviller oluşturuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2019’da hazırladığı bir raporda da, başta mayınlar olmak üzere mühimmat kalıntılılarının on yıllar sonra bile insanları öldürmeye ve sakatlamaya devam ettiği kaydedildi.

ABD hükümeti ise 1993’ten bu yana 100 kadar ülkede kara mayınlarının temizlenmesi için yaklaşık 3.6 milyar dolarlık bir harcama yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının operasyonlarını finanse etmeyi de içeren bu çabalar sonucunda tüm dünya ülkelerinde on binlerce mayın temizlenmişti.

Öte yandan ABD ordusu, kara mayınlarının yerini alması amacıyla oluşturduğu alternatif programlara yüz milyonlarca dolar harcadı ve 2020 mali yılında bu yönde 93 milyon dolarlık bir harcamının yapılması planlanıyor.