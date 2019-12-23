‘Trump yönetimi Türkiye’ye yönelik S-400 yaptırımlarına karşı’

Trump yönetimi, Türkiye‘ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili olarak yaptırım uygulanmasında ısrarcı olan vekillerle mücadeleye girdi.
Daily Beast’e göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Senato’ya gönderilen 6 sayfalık bilgi notunda, Başkan Trump’ın geçen hafta imzaladığı savunma bütçe tasarısında öngörülen maddelere ilişkin çekinceler ifade edildi.
Belgede, daha fazla ihracat kısıtı getirilerek Türkiye’nin S-400 alımından ötürü cezalandırılmasına karşı çıkıldı.
‘Türkiye, silah ticaretinde Rusya’ya yakınlaşabilir’
İlave önlemlerin karşılıklı silah ticaretini durdurabileceği belirtilen belgede, bunun Türkiye’yi NATO’nun aleyhine olacak şekilde Rusya’ya daha çok yakınlaştıracağı savunuldu.
Belgede, “ABD’nin silah tedariğinin kesilmesi Türkiye’yi, NATO’nun kolektif savunmasını etkileyen birincil başlıklardan biri olarak, Rusya ile ittifak yapmaya itebilir” ifadeleri yer aldı.