Trump Yönetiminden Yeni H-1B Vizesi Düzenlemesi 

Başkan Donald Trump yönetimi, Amerikan şirketlerinin nitelikli yabancı göçmen çalıştırmalarını kısıtlaması muhtemel yeni bir vize kuralı getirdi. Yeni karar, şirketlerin vizeli çalışanlarına ödeyeceği asgari ücretin önemli ölçüde yükseltilmesini öngörüyor.

ABD Çalışma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı ortak karar kapsamında, H-1B vizesine başvurma hakkına sahip olanları tanımlamak için kullanılan “uzmanlık gerektiren meslek” tanımının da daraltılması öngörülüyor.

Aralık ayı başında yürürlüğe girecek olan yeni kararın ABD Ticaret Odası gibi kuruluşlar tarafından eleştirilmesi olası. ABD Ticaret Odası, H-1B vize programının vasıflı ABD vatandaşı çalışan eksikliği sebebiyle gerekli olduğunu savunuyor.

Hükümetin verilerine göre, H-1B vizesi bulunanların üçte ikisi Hindistan’dan geliyor ve bu kişiler büyük oranda teknoloji firmaları tarafından işe alınıyor.

İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Vekili Kenneth Cuccinelli, Çarşamba günü basın mensuplarının sorularını yanıtladığı telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, yeni düzenlemenin büyük ölçüde Amerikan şirketlerine nitelikli eleman sağlayan üçüncü taraf yüklenici firmaları hedef aldığını söyledi.

Bu yüklenici firmaların mevcut düzenlemelerdeki yasal boşluklardan yararlandıklarını ve bu sayede H-1B vizeli çalışanlara ABD vatandaşlarına kıyasla daha az ücret ödediklerini belirtti.

Amerikalı yetkililer yeni düzenlemenin, ekonominin Corona virüsü pandemisinden olumsuz etkilendiği bir dönemde Amerikalılar’ın istihdamını korumak için gerekli olduğunu savundu.

“Ekonomik güvenlik iç güvenliktir”

İç Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “H-1B vize programının amacının iş verenlerin küresel ekonomide rekabetçi olabilmesini sağlamak amacıyla iç gücündeki boşlukları doldurmalarına imkan vermek olduğu ancak artık bunun da ötesine geçerek ABD’li çalışanları olumsuz etkilediği” belirtildi.

Yeni düzenlemenin H-1B vizeli çalışanların kalifiye Amerikalılar’ın yerine daha düşük ücrete çalıştırılmasıyla mücadele edeceği kaydedildi. “Ekonomik güvenliğin iç güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir döneme girdik. Ekonomik güvenlik iç güvenliktir. Amerikalı çalışanların öncelikli olmasını sağlamak için hukuk çerçevesinde mümkün olan her şeyi yapmalıyız” denildi.

Yeni düzenleme kapsamında:

– Kongre’nin koyduğu “uzmanlık gerektiren meslek” tanımı daraltılarak, şirketlerin bu geniş tanımdan yararlanmasının önüne geçilecek.

– Şirketler gerçek çalışanlara gerçek teklifler sunacak. Yasal boşluklar kapatılacak ve ABD vatandaşı olan elemanın işinden olması engellenecek.

– İç Güvenlik Bakanlığı, iş yerinde yapacağı teftiş ve incelemelerle H-1B vizesi başvurusu onayı öncesinde, esnasında ve sonrasında yeni düzenlemeye uyulup uyulmadığını denetleyecek.