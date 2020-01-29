‘Trump ‘Yüzyılın Anlaşması’nda arazi tüccarı olarak hareket etti’

Sputnik’e konuşan Sahli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Barış Planı’nın detaylarını duyururken bağımsız Filistin devletinin kurulması için altyapının olup olmadığını dikkate almayıp arazi tüccarı olarak hareket ettiğini söyledi.

“Trump’ın duyurduğu ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun hakkında açıklamalarda bulunduğu anlaşmanın hiçbir olumlu tarafı yok, ayrıca Oslo anlaşmaları doğrultusundaki barış sürecinin devam ettiği 25 yıl boyunca görülen tüm olumlu yönleri yok ediyor. Trump bir arazi tüccarı olarak hareket etti ve aslında gerçek bir Filistin devletinin kurmasından bahsetmedi, zira Filistin topraklarında duvar, yerleşimler inşa edildikten, Filistinlilerin tüm hakları ve bu konudaki tüm uluslararası kararlar es geçildikten sonra, bu şartlarda bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hakkındaki her şey kurgudan ibaret” diyen Sahli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında Filistin’de, Birleşmiş Milletler’in (BM) birkaç kararında kabul edildiği üzere işgal edilmiş topraklar görüyoruz.”

Filistinlilerin bu şekilde ‘kırpılmış’ bir devleti alabilmek için dahi başta silahsız devlet olmak üzere ağır şartları yerine getirmesi ve Filistin topraklarında İsrail’e ait olacak yerleşimlerin varlığını kabul etmeleri, ayrıca Kudüs’ün üzerindeki haklarından da vazgeçmeleri gerekeceğini belirten Sahli, şöyle konuştu:

“‘Filistin sokağı’nın kendisine dayatılan kararları kabul edeceğini, ayrıca Filistin’deki Siyonist projeyle onlarca yıl verilen mücadelenin, Trump ve Netanyahu’nun Filistinlileri tarihsel haklarından mahrum bırakacak bir cevabı bekleyecekleri 4 yılı telafi edeceğini düşünmüyorum.”