Trump’a Corona Virüsü Testi Yapıldı

Amerika Başkanı ulusal acil durum ilanından saatler sonra Cumartesi günü bir kez daha kameralar karşısına çıktı ve Corona virüsü testi yaptırdığını, sonucu beklediğini açıkladı. Beyaz Saray’a giren gazetecilerin ateşleri ölçüldü.

Amerika Başkanı Donald Trump Cuma günü ilan ettiği ulusal acil durum ilanın ardından Cumartesi günü bu kez kapalı bir salonda gazetecilerin karşısına çıktı.

Ateşi ölçülen gazeteci salona alınmadı

Beyaz Saray’daki toplantı salonuna alınan gazetecilerin ateşleri ölçüldü. Ateşi 37,5 derece çıkan bir gazeteci salona alınmadı.

Amerika Başkanı daha önce herhangi bir semptomu olmadığı gerekçesiyle Corona testi yaptırmadığını açıklamıştı. Kendisiyle yakın temasta bulunan yabancı devlet yetkililerinin testlerinin pozitif çıkması Trump üzerindeki baskıyı arttırmıştı.

Trump’ın Corona virüsü testinin sonucu bekleniyor

Bu konuya da açıklık getiren Amerika başkanı Cuma gecesi Corona testi yaptırdığını, sonucun henüz belli olmadığını söyledi.

Trump: “Dün akşam Corona testi yaptırdım ve laboratuvara gönderildi. Sanırım birkaç güne kadar sonucu gelir” dedi. Başkan Trump basın toplantısının yapıldığı salona girerken de ateşinin ölçüldüğünü açıkladı. Trump salondan ayrılırken gazetecilerin “ateşiniz normal miydi?” sorusunu “gayet normaldi” şeklinde yanıtladı.

Herkese bedava test milyonlarca maske vaadi

Amerika’da herkes bedava Corona virüsü testi olabileceğini ve milyonlarca maske üretildiğini açıklayan ABD Başkanı, çalışanlara ücretli izin hakkı gibi uygulamaların da devreye gireceğini söyledi.

“Önlem almasaydık çok daha fazla ölüm olurdu”

Amerika’nın salgınla mücadelede dünyanın çok ilerisinde olduğunu savunan Trump, “Aldığımız iyi kararlar sayesinde ABD’de ölüm sayısı 50. Çok daha fazla olabilirdi” dedi.

Avrupa’dan uçuş yasağı İngiltere ve İrlanda’yı da kapsayacak mı?

Avrupa’dan ABD’ye uçuş yasağının kapsamının Pazartesi gününden itibaren İngiltere ve İrlanda’yı da kapsayacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Trump, bu durumun değerlendirildiğini, yakında açıklama yapacaklarını kaydetti. ABD Başkanı, bu virüs Çin’den ama kimsenin bunda suçu yok. Bunu hep birlikte çözeceğiz” dedi. Donald Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalarda Corona virüsünü “yabancı virüs”, “Çin’den gelen virüs” sözleriyle tanımlaması eleştirilmişti.

Başkan Donald Trump Cuma günü ilan edilen ulusal acil durum ilanının 45 dakika içinde para piyasalarında olumlu yankı bulmasından duyduğu memnuniyeti “bunu günde beş kez yapmalıyız” sözleriyle dile getirdi.