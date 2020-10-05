Trump’a Kovid teşhisi koyulana kadar Biden farkı ikiye katladı

Wall Street Journal/NBC News’in ABD Başkanı adayları Donald Trump ve Joe Biden arasında Salı günü gerçekleşen münazaradan sonra fakat Trump’ın Kovid-19 teşhisi ile hastaneye kaldırılmasından önce farkın Biden lehine yüzde 14 açıldığı bildirildi.

Ulusal anketlere göre, Biden Trump’ı ulusal anketlerde yüzde 53’den yüzde 39’a çekti ve başkanlık yarışı dahilinde Temmuz ayındaki yüzde 11’lik marj ilk kez bu kadar açıldı.

Münazaranın ardından Wall Street/NBC anketine göre, 8 puan olan fark Biden’ın liderliğinde münazaranın ardından neredeyse iki katına yükseldi.

Seçmenlerin yüzde 44’ü kaotik münazaranın ardından Biden’ın Trump’ı yenilgiye uğrattığını düşündüğünü yüzde 24’ü Trump’ın galip geldiğini yüzde 17’si ise iki tarafın birbirine üstün geldiğini düşünmediğini söyledi.

İki aday arasındaki tartışma Trump’ın sürekli olarak Biden’ın lafını kesmesi ve karşılıklı atışmalar halinde geçmişti.