Trump’a Rusya İstihbaratı Konusunda Baskı Artıyor 

Başkan Donald Trump, Rusya’nın Afganistan’da görev yapan Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taleban’a para teklif ettiği iddialarına yanıt vermesi konusunda baskı altında. Demokratlar, Başkan Trump’ı ABD askerlerinin hayatlarını riske atma pahasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e boyun eğmekle suçluyor.

Demokratlar, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplantısından kızgın ayrıldı. Demokrat temsilciler, ABD ve Taleban Afganistan’daki savaşı sonlandırmak için görüşmeler yaparken Rusya’nın militanlara yanaştığı iddialarıyla ilgili Amerikan istihbarat değerlendirmeleri hakkında yeni hiçbir şey öğrenmediklerini söyledi.

Konuyla ilgili ayrı bir brifing alan Senato’daki Cumhuriyetçiler’in çoğu ise Başkan Trump’ı savundu; Beyaz Saray’ın istihbaratın doğrulanmadığı şeklindeki açıklamasından yana durdu.

Beyaz Saray’dan çelişkili açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Salı günkü basın brifinginde, Trump’ın istihbarat hakkında bilgilendirildiğini söyledi. McEnany dün yaptığı açıklamada, söz konusu istihbarat doğrulanmadığı için Trump’ın bilgilendirilmediğini belirtmişti.

Sözcü McEnany, iddiaların doğruluğuna dair istihbarat camiası içinde hala çekincelerin bulunduğunu kaydederken, Başkan Trump’ın ‘’her zaman Amerikan askerlerini korumak’’ için hareket edeceğinin altını çizdi.

Demokratlar: ”Başkan açıklama yapmalı”

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat çoğunluğun lideri Steny Hoyer ve bir grup Demokrat Kongre üyesi Salı günü Beyaz Saray yetkilileri ile bir araya geldi. Bilgilendirme toplantısı, Trump’ın iddiaları önemsiz göstermeye çalıştığı ve yardımcılarının da Başkan’ın istihbaratla ilgili bilgilendirilmediği yönünde açıklamalar yaptığı bir sırada düzenlendi. Demokratlar brifingde, eğer durumdan habersizse Trump’ın neden daha önce bilgilendirilmediğini sorguladı ve Başkan’ın konuyla ilgili güçlü bir açıklama yapması için Beyaz Saray yetkililerine çağrıda bulundu.

Toplantıya katılanlar arasında yer alan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Trump’ın meseleyi derinlemesine araştırdığı yönünde kamuoyuna hala bir açıklama yapmamasının ‘’izah edilemez’’ olduğunu belirtti. Schiff, Trump’ın ‘’bilgilendirilmedim’’ açıklamasının da ‘’kabul edilebilir’’ olmadığını söyledi.

Adam Schiff, ‘’Ülkemizin kötülüğünü isteyen bu otoriter lidere yakınlığını birçoğumuz anlayabilmiş değiliz’’ dedi.

Temsilciler Meclisi’ndeki ilk dönemi olan eski Donanma helikopteri pilotu Demokrat Mikie Sherrill de brifingi Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un verdiğini söyledi.

Sherrill, Demokratlar’ın toplantıya katılan Beyaz Saray yetkililerine, Başkan Trump’ın açıklama yapması gerektiği mesajını verdiklerini aktardı. Sherrill, ‘’Bunlar çok endişe verici iddialar ve eğer doğruysa Rusya bunun sonuçlarına katlanacak. Toplantıda bu yönde güçlü çağrıda bulunduk’’ diye konuştu.

Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’den farklı yorumlar

Beyaz Saray tarafından Pazartesi günü bilgilendirilen bazı Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de brifingden kafalarında hala bazı sorularla ayrıldıklarını söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mac Thornberry, komisyonun konuyla ilgili ilave bilgiler talep etmek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı. Bir diğer Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney de Amerikalılar’ın hedef alınmasının ‘’sonuçları’’ olacağını vurguladı.

Ancak Senato’da çoğunluğu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler, iddialarla ilgili daha az endişeli görünüyor ve medyada çıkan haberleri sorguluyor. Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Trump’ın ‘’her bir söylentiye konu edilmemesi’’ gerektiği değerlendirmesinde bulundu. McConnell, iddialarla ilgili olarak, ‘’Görünen o ki kesin neticelere ulaşılmamış’’ ifadesini kullandı.

Salı günü Beyaz Saray brifingine katılan Senato’daki Cumhuriyetçiler’in, sorularına aldıkları yanıtlardan genelde memnun kaldıkları görüldü. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Jim Inhofe, Trump’ın istihbarat hakkında bilgisinin olmadığına ‘’ikna olduğunu’’ söyledi. İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson da Trump’ın, ‘’doğrulanmamış her bir istihbarat hakkında haberdar edilemeyeceğini’’ belirtti.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Marco Rubio da ABD’nin ‘’yurt dışında konuşlu tüm Amerikan personelini çeşitli tehditlerden korumak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğuna’’ inandığını kaydetti. Rubio, brifingi veren yetkililerden biri olan Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe’in de daha önceden ayarlanan bir toplantı kapsamında Çarşamba günü Senato komisyonuyla bir araya geleceğini bildirdi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkili, senatörlerin Pazartesi akşamı ve Salı günü iddialarla ilgili, önceden haberdar olunmayan bilgilerin de olduğu bazı gizli belgeleri inceledikleri bilgisini verdi. Belgelerin içeriği ise bilinmiyor.

Bunun yanında, brifingden tatmin olmayan Cumhuriyetçi senatörler de vardı.

İstihbarat komisyonu üyesi Ben Sasse, Kongre’nin kimin neyi, ne zaman bildiği, ‘’başkomutanın bilip bilmediği, eğer bilmiyorsa da neden bilmediği’’ üzerine odaklanması gerektiğini söyledi.