Trump’ın 2016 Kampanyası Çalışanından Ayrımcılık Suçlaması

Başkan Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasından bir kadın hamile olduğu için kendisine ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Kadın çalışan, amirinden hamile kaldıktan sonra iş sorumluluklarının elinden alındığını iddia etti.

New York’ta açılan davada Arlene Delgado, hamile olduğunu 2016 yılının Kasım ayında Başkan Trump’ın seçimi kazandığı sıralarda öğrendiğini bildirdi. Delgado, Trump’ın seçim ekibinde Hispanik toplulukla iletişimden sorumlu üst düzey bir yetkiliydi.

Delgado, davada kampanya yetkililerini hamileliği konusunda bilgilendirdikten sonra iş maillerini almasının kesildiğini ve üzerinde çalıştığı projelerden dışlandığını söyledi.

Delgado, dava dosyasında kariyerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini, Trump’ın yemin töreninden sonra Beyaz Saray’da da bir görev almasına izin verilmediğini öne sürerek, kariyerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Delgado, “maddi ve duygusal zarara uğradığını ve aşağılandığını” savundu.

Delgado dava dosyasında çocuğunun babasının Trump’ın 2016 kampanyasının kıdemli sözcülerinden biri olan Jason Miller olduğu bilgisini verdi. Delgado Atlantic dergisine 2017’de verdiği röportajda ilişkileri sırasında Miller’ın evli olduğunu belirtmişti.

Başta ismi Trump’ın ilk Beyaz Saray iletişim direktörü olması için önerilen Miller, daha sonra bu görevi kabul etmemişti. Miller bu dönemde ailesini kariyere tercih ettiğini ve eşiyle birlikte 2017 yılının Ocak ayında ikinci çocuklarını beklediklerini kaydetmişti.

Reuters haber ajansı Miller’a ulaşamadı ve konuyla ilgili yorumunu alamadı. Trump’ın 2020 seçim kampanyası yetkililerinden Tim Murtaugh da Reuters’a iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti.