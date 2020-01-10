Trump’ın açıklamasına Vanlılar bir ayrı sevindi!

2019 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yüzde 4.60’ını İranlılar oluşturdu. İran’dan Türkiye’ye geçen yılın ilk 10 ayında 1 milyon 968 bin 122 turist geldi. İranlılar ağırlıklı olarak İstanbul ve Van’a geliyor. İranlı turistlerin Van’ı tercih etmesinin nedenlerinden bazıları Van’ın sınıra 90 kilometre uzaklıkta olması ve İranlıların Türkiye’de kadın-erkek gece hayatına katılabilmeleri.

Peki ya İranlıların en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen Van, ABD-İran geriliminden nasıl etkilendi? İranlılar, ABD ile olan gerilimden doğan yaptırımlardan kaynaklı uzun süredir ekonomik krizde.

‘3 SINIR KAPIMIZ VAR’

20 yıldır bölgede turizm sektöründe bulunan Ayanis Tur Yönetim Kurulu Başkanı ve Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek, “3 tane sınır kapımız var İran ile. İran pazarı Van’da ciddi şekilde kalıcı çünkü aramızda sadece 90 kilometre var. Van aynı zamanda Türkiye’den transit geçişlerde de kullanılan bir güzergah. İran pazarındaki olumlu olumsuz her gelişmeden hızla etkilenen bir şehir ama biz alıştık bu coğrafyamızın kaderi. İran’ın ABD üslerini füze ile vurmasından sonra da İranlılar Van’a yine de gelir. Ancak İranlı turist sayılarının geçtiğimiz yıllara göre bu dönemlerde azaldığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

İRANLI TURİSTE İSTANBUL PAHALI GELİYOR

Van’da otel fiyatlarının İstanbul ve Ankara’ya göre daha uygun olduğunu vurgulayan Tunçdemir, “İran’da krizlere alıştık, dönem dönem İran pazarı kapandı açıldı biz bu pazara da Ermenistan ve Kuzey Irak pazarına da büyük emek verdik. Bir olumsuzluk durumunda önce Van etkileniyor” dedi.

İRAN HÜKÜMETİ ÇIKIŞ HARÇLARINA ZAM YAPTI

Tunçdemir, İran hükümeti vatandaşlarının yurt dışına çıkış harçlarına sürekli zam yaptığını belirterek, “İranlı bir turist ilk yurt dışına çıktığında 200 TL, ikinci kez çıktığında 300 TL, üçüncü kez çıktığında ise 450 TL ödeme yapıyor. İran hükümeti kendi vatandaşlarının dışarı çıkmasını istemediği için harçlara sürekli zam yapıyor” ifadelerini kullandı. Vanlı turizmciler mart ayında Nevruz Bayramı ile birlikte hareketlilik bekliyor.

“İRANLILAR VAN’I SEVDİ”

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, olayların henüz çok yeni olduğunu ve turizm noktasında etkileyip etkilemeyeceğinin rakam olarak belli olmayacağını belirterek, “İran turizmi açısından ölü bir dönem çünkü sezon henüz başlamadı. Sezon, mart ayında Nevruz ile başlar ve o dönem otellerde dahi yer kalmaz. Vanlılar evlerini bile açar İranlı misafirlerimize. Bizler de onların fuarlarına gideriz acente şirketlerine Van’ı tanıtırız” diye konuştu.

“VANLILAR DA İRAN’A TATİLE GİDİYOR”

Van’dan da İran’a çok sayıda kültür turu düzenlediklerini belirten tur şirketi çalışanı Okan Öztürk, “3 gün 4 gece bin 100 TL’ye İran turları düzenliyoruz. Meşhed turlarımız da bin 350 TL’den başlıyor. Vanlılar da yakın bir kültür olduğundan İran’ı kendilerine yakın hissediyor. Talep üzerine 7 gece 8 gün İran turlarımızı da 5 bin TL’den başlattık” dedi.