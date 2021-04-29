Trump’ın avukatı Giuliani’nin evinde arama yapıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin ABD’nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan apartman dairesinde Ukrayna soruşturması kapsamında federal ajanlar tarafından arama yapıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, federal görevlilerin iki yıldan uzun süredir devam eden bir cezai soruşturma kapsamında Giuliani’nin evinde arama yaptığı aktarılırken, aramanın Giuliani’nin Trump yönetimden Ukraynalı yetkililer için yasadışı lobi faaliyetleri yürütüp yürütmediği ile ilgili olduğu belirtildi. Giuliani konu hakkında henüz açıklama yapmazken, aramada Giuliani’ye ait bazı elektronik cihazlara el konulduğu öne sürüldü.

Trump yönetimi döneminde New York federal savcıları, Giuliani ile ilgili arama emri talep etmişlerdi, fakat dönemin Adalet Bakanlığınca soruşturma engellenmişti. Ekim 2019’da ise ABD basını, New York federal savcılarının Giuliani’nin Ukrayna’daki ilişkilerine yönelik bir soruşturma kapsamında banka kayıtlarını incelediklerini bildirmişti.

Giuliani’nin, Trump döneminde 2020 Başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Joe Biden’ı karalamak ve Biden hakkında koz elde etmek için Ukraynalı yetkililere baskı yaptığı öne sürülmüştü.