Trump’ın azil sürecinde aklanmasının ardından Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray Basın Ofisi, Başkan Donald Trump‘ın Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamada hakkındaki azil suçlamalarından aklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün, Demokratların yürüttüğü düzmece azil girişimi Trump’ın tamamen temize çıkarılması ve aklanması ile sonuçlandı” ifadelerine yer verildi.

Trump’ın suçlu olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Tüm Demokratlar ve bir başarısız Cumhuriyetçi başkan adayı (Mitt Romney) uydurulmuş azil maddelerini onayladı” görüşü aktarıldı.

Azil sürecinin ‘bir cadı avı’ olarak nitelendirildiği açıklamada, ‘bir dizi yalana’ dayanan bu süreçte Trump’ın hukuki haklarının elinden alındığı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Trump’a yönelik yersiz suçlamalar yönelttiği belirtilen açıklamada, “Demokratların tüm çabaları 2016 seçimlerinin sonucunu değiştirmeyi ve 2020 seçimlerine müdahale etmeyi amaçlamaktadır” görüşüne yer verildi.

Açıklamada, “Tüm bu yolsuz süreç boyunca, Başkan Trump ABD’nin çıkarlarını başarılı bir şekilde geliştirmiş ve Amerikan halkını ilgilendiren konulara odaklanmayı sürdürmüştür” değerlendirmesinde bulunuldu.

Demokratların bu süreçte ciddi bir delille ortaya çıkamadığına işaret edilen açıklamada, “Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020’de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

Trump açıklama yapacak

Başkan Trump, Twitter hesabından Senato’daki oylamanın ardından kendisinin “sonsuza kadar” başkan olduğunu gösteren bir video paylaştı.

Daha sonraki bir başka paylaşımında ise Trump, “Ülkemizin azil oyunundaki zaferini konuşmak üzere yarın (perşembe) öğlen 12.00’de Beyaz Saray’da bir açıklama yapacağım” bilgisini verdi.