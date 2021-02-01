Trump’ın damadı Kushner Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump‘ın damadı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas arasındaki normalleşme anlaşmalarında (Abraham Anlaşmaları) kilit rol oynadıkları gerekçesiyle Harvard Hukuk Fakültesi fahri profesörü sıfatı bulunan Alan Dershowitz tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Öte yandan, Dershowitz’un geçen yılki azil davasında Trump’ı savunan avukat olarak biliniyor.

The nomination was made by American attorney Alan Dershowitz, who is eligible to do so in his capacity as a professor emeritus of Harvard Law Schoolhttps://t.co/fK6DwBChfJ — THE WEEK (@TheWeekLive) February 1, 2021

​Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Kushner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ekim ayında verilecek olan ödüle aday gösterilmekten ötürü onur duyduğunu söyledi.

Eski kazananlardan dünyanın farklı ülkelerindeki milletvekillerine binlerce kişi, seçtikleri isimleri Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterebiliyor. Ancak ödülü sıklıkla Norveçli milletvekillerinin aday gösterdiği isimler kazanıyor.

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Hentik Urdal, 2014 yılından bu yana ödülü sadece 2019 yılında Norveçli milletvekilleri tarafından aday gösterdiği bir ismin kazandığını söyledi. Urdal, bu durumun şaşırtıcı olduğunu söyledi. Ödülü kimin kazandığına Norveç Nobel Komitesi karar veriyor ancak adaylara yorum yapmıyor.