Trump’ın danışmanı: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yakında Viyana’da buluşmak üzere anlaştık

Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Billingslea, bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştüğünü ve kendisi ile en kısa zamanda Viyana’da buluşmak üzere anlaştığını ifade etti.

Billingslea, “Bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile çalışma gruplarımızın çalışmalarının ne durumda olduğuna dair güzel bir görüşme yaptık. Viyana’da üst düzey heyetler düzeyinde en kısa zamanda görüşmek üzere anlaşma sağladık” ifadelerini kullandı.

Ryabkov ile Billingslea arasındaki son görüşme 22-23 Haziran’da Viyana’da yapılmıştı. İkili, Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrara ilişkin görüşmelerde yer alıyor.