Trump’ın devirmeye çalıştığı Maduro, Biden’ı tebrik etti

Twitter’dan yaptığı açıklamada Biden ile yardımcısı Kamala Harris’i tebrik eden Maduro, “Kurtarıcı Simon Bolivar’ın anavatanı Venezüella, ABD halkı ve hükümeti ile diyalog ve anlayışa her zaman hazır olacak” ifadelerini kullandı.

Maduro’nun diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermeyen Donald Trump hükümeti, Venezüella’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu meşru hükümet olarak tanıyor ve destekliyor. Nisan 2019’daki darbe girişimini önceden öğrenmesi sayesinde önlediğini anlatan Maduro, ABD yönetiminin Venezüella’ya karşı savaş planı hazırladığını ifade etmişti.

Venezuela, la Patria del Libertador Simón Bolívar siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de los EE.UU. pic.twitter.com/4o5S7MPuyG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020​

Meksika tüm yasal sorunların çözülmesini bekliyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump’ın kendilerine saygılı olduğunu ve birlikte iyi anlaşmalara imza attığını söyledi.

Obrador, seçim sonuçlarına ilişkin, “Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz. Tedbirsiz olmak, düşüncesiz davranmak istemiyoruz ve halkların kendi kaderini tayin etme ve başkalarının haklarına saygılı olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Uruguay’dan ilişkileri güçlendirme temennisi

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ABD’nin seçilmiş Devlet Başkanı Joe Biden’ı tebrik ediyorum. Halkımızın iyiliği için ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına çalışacağız” ifadelerine yer verdi.