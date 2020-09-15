Trump’ın ‘Esad’ı öldürtmeyi planlıyordum’ açıklamasına Rus senatörden yanıt: Korkunç bir küstahlık

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın zamanında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a suikast emri vermek istediği şeklindeki açıklamasından sonra Washington’un dış politikasını sert bir dille eleştirdi.

Telegram’dan açıklama yapan Puşkov, ABD Başkanının başka bir ülkenin devlet başkanına yönelik suikast planı yaptığını açıkça itiraf etmesini ‘korkunç bir küstahlık ve bir o kadar korkunç sinizm’ olarak tanımladı.

Rus senatör, “Uluslararası hukuk ve ABD, tamamen zıt ve uyumsuz kavramlar” vurgusunu yaptı.

Sözlerini desteklemek için önceki Amerikan liderlerinden alıntılar yapan Puşkov, eski ABD Başkanı George W. Bush’un, bir gazetecinin Irak’taki savaşın uluslararası hukuki gerekçeleri hakkındaki sorusuna yanıt olarak, uluslararası hukukun ne olduğunu bilmediğini ve kendisine avukatıyla görüşmesini tavsiye ettiğini hatırlattı.

Bush’tan sonra ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Barack Obama’yı da örnek gösteren Puşkov, Nobel Barış Ödülü sahibi olan Obama’nın zamanında Suriye’de darbe yapmayı planladığını ve ‘Esad’ın günlerinin sayılı olduğunu’ söylediğini ifade etti.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik suikast emri vermek istediğini, ancak dönemin Savunma Bakanı James Mattis’in kendisini durdurduğunu açıklamıştı. ABD lideri, bu kararından pişman olmadığını da söylemişti.