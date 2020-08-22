Trump’ın eski danışmanı Bannon kefaletle serbest

Suçlamaları reddeden Bannon ve üç kişi, ABD’nin güney sınırına duvar örülmesi amacıyla 25 milyon dolardan fazla bağış toplayan bir kampanyaya katılan binlerce bağışçıyı dolandırmakla itham ediliyor.

Perşembe günü Manhattan Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Bannon’ın tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Reuters’a konuşan emniyet kaynakları Bannon’ın Connecticut’ta demirli 45 metrelik bir yatta gözaltına alındığı bilgisini verdi. Yatın sahibinin, Bannon’ın iş ilişkilerinin bulunduğu Çinli kaçak milyarder Guo Wenghui’ye ait olduğu da Reuters’ın paylaştığı bilgiler arasında.

Bannon, mahkemede suçlamaları kabul etmezken, 5 milyon dolarlık kefaletle yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bannon, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, “Tüm bu fiyasko, duvarın inşasını engellemek için” ifadelerini kullandı.