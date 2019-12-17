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Trump’ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya danışmanlarından Rick Gates, ‘Rusya soruşturması’ kapsamında 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Washington Bölge Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump‘ın seçim döneminde kampanya yönetici yardımcılığını yürüten ve Rusya soruşturması kapsamında, aralarında ‘mali dolandırıcılık’ ve ‘federal soruşturma görevlilerine yalan söylemenin’ de olduğu çeşitli suçlardan yargılanan Rick Gates hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Gates’e 45 gün hapis ve 20 bin dolar para cezası verdi.

Gates, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller‘in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında Şubat 2018’de suçunu itiraf etmiş ve soruşturmayı yürüten yetkililer ile işbirliği yapmayı kabul etmişti.

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Yazar Alaturka Online

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