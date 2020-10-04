Trump’ın hastanedeki görüntüleri geldi: Son durumunu anlattılar

Corona virüsü salgınının merkez üssü olmasına rağmen maske takmayı önermeyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı mitingler ve toplantılar düzenleyerek seçmenlerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Cuma gününden beri kaldığı hastanede tedavi olmaya devam ediyor…

Dünya çapında 35 milyondan fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği günlerde tedavi sürecine Maryland’daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde devam eden Trump’ın çalışırken çekilmiş görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Dün bir video ile kamuoyuna seslenen Trump’ın gömlek ve ceketle çalışmalarına hastanede de devam ettiği görülüyor.

Trump’ın ilerleme kaydettiği belirtilirken, ABD Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Fox News’e açıklamalarda bulundu. Cuma günü Trump’ın oksijen değerlerinin aniden düştüğünü açıklayan Meadows, Trump’ın yüksek ateşinin de olduğunu söyledi.

Şu an Trump’ın sağlık durumunun iyileştiğini söyleyen Meadows, “Trump’ın görüntüleri birkaç saat önce çekildi ve şu anki sonuçlara durum çok iyimser” ifadesini kullandı.

“TEHLİKEDEN ÇIKMADI”

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley son güncellemeleri kamuoyu ile paylaştı. Conley, “Trump’ın ateşi yok ve durumu iyiye gidiyor fakat halen tehlikeden çıkmadı” dedi.

Conley, “Trump öğleden sonrasını işle uğraşarak geçirdi ve odasında hiç zorluk yaşamadan hareket edebiliyor” ifadesini kullandı.

TÖRENDEKİ 6 KİŞİDE COVID-19 ÇIKTI

ABD kamuoyunu yasa boğan yüksek mahkeme yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un ölümü sonrasında Trump’ın alelacele atadığı yargıç Amy Coney Barrett için Beyaz Saray’da düzenlenen törende en az 6 kişinin Covid-19 çıkması uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

Trump ve First Lady haricinde Kellyanne Conway, John Jenkins, Mike Lee ve Thom Tillis’te Covid-19 çıkması, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

250.000 DOLAR VER ÜSTÜNE COVID-19 OL

208 binden fazla insanın öldüğü ve 7.3 milyondan fazla insanda Covid-19 tanısı konulduğu bir dönemde Trump’ın hastalığıyla ilgili hayret verici bir açıklama da Beyaz Saray’da görevli bir yetkiliden geldi… İsmini açıklamayan bir yetkili, Trump’ın ilk Covid-19 pozitif sonucunu Perşembe günü New Jersey’den dönerken aldığını söyledi.

Hızlı tanı kiti ile alınan bu sonucun ardından ABD Başkanı Trump daha kapsamlı olarak PCR testine girdiği ve bunda da negatif sonuç elde ettiğini açıkladı. Trump, Perşembe günü New Jersey’de bağışçıları ile bir araya gelmiş ve sosyal mesafe kuralları ya da maske önlemi almamıştı.

Trump’a 250.000 dolar bağışlayabilen herkes etkinliğe katılabilir, masa etrafında Trump’la sohbet edebilir ve fotoğraf çektirebilirdi. O gece düzenlenen etkinlikte kimsenin sosyal mesafe önlemlerini önemsemediği belirtildi.

DOKTORU KAFALARI KARIŞTIRDI

İsmini açıklamayan bu yetkilinin Perşembe günü ilk negatif sonucun ulaştığına dair açıklamaları iki gün önce Beyaz Saray’daki veri kirliliğinin de kaynağını ortaya çıkardı. Beyaz Saray Doktoru Sean Conley, önceki gün günü yapılan açıklamada Trump’ın hastalıkla 72 saattir mücadele ettiğini söylemişti fakat Trump’ın yaklaşık 36 saat önce testinin pozitif çıktığına yönelik açıklamasıyla çelişmişti.

Conley daha sonra geri adım atarak Cumartesi günü sözlerini yanlış ifade ettiğini söylemişti. Conley, “Üçüncü gün diyeceğime yanlışlıkla 72 saat dedim ve ikinci gün yerine de 48 saat ifadesini kullandım” demişti.