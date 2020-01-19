Trump’ın İran Politikası Tartışılıyor

İran’ın Kudüs Güçleri’nin eski komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta Amerikan hava operasyonunda öldürülmesinin üzerinden 2 hafta geçti ancak Amerika’da konuyla ilgili tartışmalar bitmedi.

Kongre’deki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler Süleymani operasyonuyla ilgili olarak kendilerine tatmin edici bilgi verilmediğini söylüyor. Trump, dört Amerikan Büyükelçiliği’ne saldırı planından bahsediyor ancak bu iddia da kendi yönetiminden bazı isimler tarafından doğrulanmış değil. Bazı uzmanlarsa Başkan Trump’ın İran politikasının siyasi amaçlı olduğuna ve azil sürecine dikkat çekiyor.

Ortadoğu’da bir savaş ihtimali İran’ın Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu üslere yaptığı füze saldırılarında can kaybı olmamasıyla şimdilik atladılmış görünüyor.

Ancak olayla ilgili tartışmalar bitmedi. Amerika’da bu operasyonun nedeniyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Kongre’deki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler bu konudaki güvenlik brifinginden tatmin olmadıklarını kaydediyor.

Başkan Donald Trump dört Amerikan Büyükelçiliği’ne saldırıdan söz ediyor ancak Savunma Bakanı Mark Esper bu konuda ellerinde kesin delil olmadığını söylüyor.

Demokrat Kongre üyelerinin önemli bir bölümü Trump’ın yetkisini aştığı görüşünde.

Bazı uzmanlar da Süleymani operasyonuyla Başkan’ın asıl amacının gündemi değiştirmek olduğunu savunuyor.

Siyaset uzmanı Jim Kessler, “Etrafını çevreleyen kötü haberler olduğunda dikkatleri dağıtmaya çalışıyor. Azil de çok kötü haber” diyor.

Başkan Trump, azil sürecini sürekli eleştiriyor. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki yargılamada Trump’ın görevden alınmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bazı uzmanlar, Başkan’ın kararının İran’ın bölgede Amerika ve müttefiklerini hedef alan saldırılarından kaynaklandığını belirtiyor. Ancak bazıları da ülkedeki hayal kırıklıklarının da bu kararın alınmasında etkin olabileceğini kaydediyor.

Uzman Aaron David Miller da “Gerçek şu ki Başkan kendisini şaşırmış, eleştirilmiş, sindirilmiş hissediyor. Bu yolla hiç şüphe yok gündemin kontrolunu yeniden kazanması önem taşıyor” ifadelerini kullanıyor.

Geçmiş bazı başkanlar da ülke dışındaki askeri krizleri kendilerine olan desteği arttırmak için kullandıkları şeklinde eleştirilere maruz kalmıştı.

1998’de dönemin Başkanı Bill Clinton, Kenya ve Tanzanya’daki Amerikan büyükelçiliklerine düzenlenen saldırıların ardından Afganistan ve Sudan’a füze saldırısı emri vermis, dikkatleri hakkındaki azil sürecinden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlanmıştı.

2012’de Trump, o zamanki Başkan Barack Obama’nın yeniden seçilmek için İran’la kriz çıkarmaya çalışabileceğini söylemişti.

Günümüzde ciddi şekilde kutuplaşan siyasi ortamda Başkan Trump’ın son askeri manevrasının kamuoyunun desteğini alacağı tartışmalı.

Uzman John Fortier, “Dış politika öngörülemez. Ve eğer olaylar tırmanırsa, işler dramatik şekilde değişrir, bu da Başkan’ın lehine ya da aleyhine olabilir. Sanırım bu büyük bir risk” diyor.

Seçim kampanyası sırasında ülke dışındaki askerleri geri getirme sözü veren Trump, bir başka savaşa karşı olsa da Ortadoğu’ya yeniden asker gönderdi. Şimdilik kriz atlatıldı gibi görünse de İran’la yüksek oranda bir çatışma riski hala güçlü bir şekilde ortada duruyor.